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11 Temmuz 2017 Salı 10:34

Japonya'daki Seller

Japonya'da etkili olan tayfunun ardından meydana gelen şiddetli yağışın yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Japonya'daki Seller
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ÖLÜ SAYISI 25'E YÜKSELDİ

Japonya'da etkili olan tayfunun ardından meydana gelen şiddetli yağışın yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Kyodo haber ajansına göre, geçen hafta ülkenin güneybatısını etkisi altına alan Nanmadol tayfununun getirdiği şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 25 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu.

Yetkililer, sellerden en çok etkilenen kentlerden Fukuoka, Asakura ve Oita'da arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini belirterek şimdiye kadar bin 800 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini kaydetti.

Japon Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, yağışların bazı bölgelerde devam edeceği ifade edildi.

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