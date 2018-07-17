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Japonya'daki sel ve heyelanda ölenlerin sayısı 222’ye yükseldi

Japonya'daki sel ve heyelanda ölenlerin sayısı 222’ye yükseldi

17 Temmuz 2018 Salı 15:17
Japonya'daki sel ve heyelanda ölenlerin sayısı 222’ye yükseldi

Japonya'daki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 222'ye yükseldi.

Japan Times gazetesinde yer alan habere göre, Ulusal Afet Ajansı, iki haftadır ülkenin batısını etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 222'ye ulaştığını bildirdi.

Ülkedeki 31 eyalette, şiddetli yağışlardan dolayı iki haftada 700'den fazla toprak kayması meydana geldi.

Yetkililer, kayıp yaklaşık 30 kişinin arandığını, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.

Hiroşima, Okayama ve Ehime kentlerinde 70 binden fazla kurtarma görevlisinin çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Yangın ve Doğal Afet Yönetimi Ajansına göre, sığınaklarda yaklaşık 6 bin 700 kişi bulunuyor. Ülkede 19 vilayette 5,9 milyon kişi için tahliye emri çıkarılmıştı.

Cuma günü hükümet selden etkilenen bölgelere 350 milyon dolar yardım yapılması kararı almıştı.
Sel ve toprak kaymalarında en fazla can kayıpları Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde oldu.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, sel felaketi nedeniyle Avrupa ve Ortadoğu'ya yapacağı geziyi ertelemişti.

 

 

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Son Güncelleme: 17.07.2018 18:57
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