banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100549
ALTIN
183.748
DOLAR
4.5198
STERLİN
6.0316
EURO
5.3263
Hava Sıcaklıkları 37-40 Derece Dolaylarında Seyredecek...
Sıcaktan kavrulacağız!
Lefke’de intihar mı cinayet mi!
LEFKE'DE İNTİHAR MI CİNAYET Mİ!
Yarın Türkmenköy Ve Akdoğan’da Elektrik Kesintisi Yapılacak!
Yarın elektrik kesintisi var...
8 Temmuz çekilişi devretti
8 TEMMUZ ÇEKİLİŞİ DEVRETTİ
banner282

Japonya'daki Sel Felaketi

Japonya'nın batısı ile orta kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 100'e çıktı. 

Japonya'daki Sel Felaketi

Japonya'nın batısı ile orta kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 100'e çıktı. 

09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:11
Japonya'daki Sel Felaketi

Japonya'nın batısı ile orta kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 100'e çıktı. 
Kyodo'nun haberine göre, ülkedeki sel ve toprak kaymalarında 100 kişi yaşamını yitirdi. 
Yangın ve Afet Yönetimi Dairesi, arama kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma, sahil güvenlik, polis ve itfaiye personeli sayısının 73 bine yükseltildiğini, tahliye merkezlerinde kalan kişi sayısının 23 bin olduğunu bildirdi.
Yetkililer 11 bölgede 267 bin haneye su verilemediğini, otoyolların sel sularıyla kaplandığını, birçok yerde tren seferlerinin yapılamadığını açıkladı. 
Sel ve toprak kaymalarındaki can kayıpları, Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde oldu.
Ülkede yağışlardan etkilenen 19 bölgede tahliye emri veya önerisi verilen kişi sayısı 5,9 milyona çıkmıştı.
 


banner288
Son Güncelleme: 09.07.2018 12:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB ve Japonya Arasındaki Ekonomik ve Stratejik Ortaklığı Sel Felaketine Takıldı
AB ve Japonya Arasındaki Ekonomik ve Stratejik Ortaklığı Sel Felaketine Takıldı
Yeni Zelanda ABD'den 4 Deniz Devriye Uçağı Satın Alıyor...
Yeni Zelanda ABD'den 4 Deniz Devriye Uçağı Satın Alıyor...
Tayland'da Mağarada Mahsur Kalan Çocuklar... Operasyon Sürüyor
Tayland'da Mağarada Mahsur Kalan Çocuklar... Operasyon Sürüyor
Tayland'da Alabora Olan Tur Teknesi
Tayland'da Alabora Olan Tur Teknesi
Meksika'da Şiddet Olaylarında 15 Kişi Öldü
Meksika'da Şiddet Olaylarında 15 Kişi Öldü
İtalya, Limanlarını Uluslararası Misyon Gemilerine Kapatabilir
İtalya, Limanlarını Uluslararası Misyon Gemilerine Kapatabilir
Esed Rejimi 6 Ayda 2 Bin 900'den Fazla Varil Bombası Kullandı!
Esed Rejimi 6 Ayda 2 Bin 900'den Fazla Varil Bombası Kullandı!
İngiltere'de Brexit Bakanı Raab Oldu
İngiltere'de Brexit Bakanı Raab Oldu
Oy Pusulalarının Elle Sayımı Bağdat’ta Başladı
Oy Pusulalarının Elle Sayımı Bağdat’ta Başladı
Hindistan'da Aşırı Alkollü İstasyon Şefi Tren Seferlerini Aksattı
Hindistan'da Aşırı Alkollü İstasyon Şefi Tren Seferlerini Aksattı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim