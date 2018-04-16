Japonya'da Yılın İlk Mangoları Açık Artırmayla Satıldı



Japonya'da "Güneş'in Yumurtası" olarak bilinen, yılın ilk mangoları açık artırmayla satıldı.



Kyodo ajansının haberine göre, Miyazaki bölgesindeki yerel bir toptancı pazarında yılın ilk mahsulü mangolar için açık artırma düzenlendi. Yaklaşık 1 kilogram gelen iki mango, 400 bin yene (yaklaşık 3 bin 725 dolar) alıcı buldu.



Yılın fiyat şampiyonu mangolar, Kyushu bölgesinin en büyük kenti Fukuoka'da satışa sunulacak.



Her biri en az 350 gram gelen, parlak kırmızı mangolar, çifter çifter beyaz kutulara yerleştirilerek satılıyor.



Miyazaki mangoları, yüksek şeker içeriğiyle tanınıyor.



Miyazaki Vali Yardımcısı YukitoshiGunji, bölgenin sembollerinden biri haline gelen mangoların dünya çapında tanıtımı için çaba harcamaya devam edeceklerini söyledi.



Gunji, "Mangolarımız, 2 yıl önce Ise-Şima'daki G7 Zirvesi'nde de menüye girerek dünya liderlerinin beğenisine sunuldu." dedi.



Mango hasadının, mayıs ortası ile haziran arasında en yüksek seviyeye ulaşmasını bekleniyor.



