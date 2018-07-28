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Japonya'da Yaklaşan Tayfun Nedeniyle Tahliye Uyarısı

Japonya'da tayfun nedeniyle 37 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı.

Japonya'da Yaklaşan Tayfun Nedeniyle Tahliye Uyarısı

Japonya'da tayfun nedeniyle 37 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 12:18
Japonya'da Yaklaşan Tayfun Nedeniyle Tahliye Uyarısı

Japonya'da tayfun nedeniyle 37 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı.
Yerel basındaki habere göre, ülkenin batısındaki Shimoda kentine yaklaşan şiddetli tayfun nedeniyle bölgede yaşayan yaklaşık 37 bin kişiye tahliye uyarısında bulunuldu.
Tayfunun saatteki hızının 180 kilometreye kadar ulaştığı kaydedildi. 
Meteoroloji Kurumu'ndan yapılan açıklamada, henüz okyanus üzerinde olan tayfunun bu gece veya sabaha doğru karaya ulaşmasının beklendiği bildirildi. 
Tayfunun iki hafta önce meydana gelen seller ve toprak kayması nedeniyle 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Chugoku'ya da yarın ulaşması tahmin ediliyor.
Bölgede heyelan, sel ve yüksek dalgaların olması ihtimaline karşı, halktan ve kurumlardan hazır olunması istendi.
İki hafta önce ülkenin batısındaki 31 eyalette şiddetli yağışlar nedeniyle seller ve toprak kayması meydana gelmiş, 200'den fazla insan ölmüştü.
 

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Son Güncelleme: 28.07.2018 15:23
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