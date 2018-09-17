Japonya'da Nüfusun Yüzde 20'sinden Fazlası 70 Ve Üzeri Yaşta

BİR ÖNCEKİ YIL YÜZDE 19,9 OLAN 70 YAŞ VE ÜZERİNDEKİLERİN ORANINDAKİ ARTIŞ, ÜLKE NÜFUSUNUN GİDEREK YAŞLANDIĞINI ORTAYA KOYDU



Japonya'da 70 ve üzeri yaştaki kişilerin sayısının ilk kez, toplam nüfusun yüzde 20'den fazlasını oluşturduğu bildirildi.



Kyodo ajansının Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberine göre, ülkede 70 ve üzeri yaştaki toplam kişi sayısı 26,18 milyona ulaştı ve bu grup, nüfusun yüzde 20,7'sini oluşturuyor. Giderek yaşlanan ülkede bu oran önceki yıl 19,9 olarak belirlenmişti.



Veriler, ülkedeki 65 ve üzeri yaştaki kadın ve erkeğin toplam sayısının, bir önceki yıla göre 440 bin kişi artarak 35,57 milyona yükseldiğini ve tüm nüfusun yüzde 28,1'ini oluşturduğunu ortaya koydu.



Japonya'da, 65 ve üzeri yaştaki kadın sayısının da ilk kez 20 milyonu geçtiği kaydedildi.



Veriler, ülkedeki 65 ve üzeri yaştaki 20,12 milyon kadının, tüm kadınların yüzde 31'ini oluşturduğunu gözler önüne serdi.