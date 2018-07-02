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Japonya'da kimyasal üretim yapan tesiste patlama: 1 ölü, 12 yaralı

Japonya'da kimyasal üretim yapan bir tesiste meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Japonya'da kimyasal üretim yapan tesiste patlama: 1 ölü, 12 yaralı

Japonya'da kimyasal üretim yapan bir tesiste meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:26
Japonya'da kimyasal üretim yapan tesiste patlama: 1 ölü, 12 yaralı

Japonya'da kimyasal üretim yapan bir tesiste meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Medyadaki haberlere göre, Fukui kentinde faaliyet gösteren bir tesiste henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Kimyasal üretim yapan tesisteki patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı, itfaiyecilerin yangını söndürmeye çalıştığı kaydedildi.

 

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Son Güncelleme: 02.07.2018 18:00
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