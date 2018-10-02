Japonya'da Kabine Değişikliği



Japonya'da Başbakan ŞinzoAbe, kabinede revizyona gitti.



Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Başbakan Abe kabinedeki 19 bakandan 13'ünü değiştirdi.



Abe, kabinede kilit görevlerde bulunan 6 bakanın yerini korudu. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı TaroAso, Dışişleri Bakanı TaroKono, Kabine Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü YoşihideSuga, Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı HiroşigeSeko, Ekonomik Kalkınma Bakanı ToşimitsuMotegi ile Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiçiİşii yeni kabinede görevini sürdürecek.



Savunma, Adalet, İç İşleri, Eğitim, Sağlık, Tarım, Çevre, Yeniden İnşa, Kamu Güvenliği, İdari Reform, Enformasyon, Bölgesel Kalkınma ve Olimpiyat bakanlıklarına ise yeni isimler atandı.

20 Eylül'de yapılan Liberal Demokrat Parti Kongresi'nde Abe'ye karşı parti liderliğine aday olan eski Savunma Bakanı Şigeruİşiba'nın yerine Temsilciler Meclisi üyesi TakeşiIvaya göreve getirildi.



Kongrede delegelerin büyük çoğunluğunun oyunu alan Abe, 2021'e kadar parti liderliğini sürdürmeye hak kazanmıştı.