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14 Aralık 2016 Çarşamba 09:39

Japonya'da Askeri Uçak Düştü

Amerikan Deniz Kuvvetlerine ait V-22 Osprey tipi askeri uçağın, Japonya'nın Okinawa adası açıklarında denize düştüğü, 5 mürettebatının yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

Japonya'da Askeri Uçak Düştü
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 Amerikan Deniz Kuvvetlerine ait V-22 Osprey tipi askeri uçağın, Japonya'nın Okinawa adası açıklarında denize düştüğü, 5 mürettebatının yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

ABD Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, uçak ve helikopter özelliklerini bir arada bulunduran ve "Balık Kartalı" olarak adlandırılan V-22 Osprey tipi askeri uçak, Japonya'nın güneybatısındaki Okinawa adası açıklarında düştü.

Yaralı olarak kurtarılan 5 mürettebat, Kadena Hava Üssü'nden Camp Foster'taki ABD Deniz Hastanesi'ne götürüldü.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Kabine Baş Sekreteri Yoşihide Suga, ABD'nin, Tokyo'nun talebi üzerine düşen uçağın kaza sebebi belirlenene kadar, tüm V-22 Osprey tipi uçakların uçuşunu durdurduğunu belirtti.

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Libya'da Savaş Uçağı Düştü

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