Japonya'da 9 kişiyi taşıyan helikopterle irtibat kesildi

Japonya'da 9 kişiyi taşıyan bir arama kurtarma helikopteri ile irtibatın kesildiği bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, Gunma bölgesel yönetimine ait Bell 412EP tipi arama kurtarma helikopteriyle irtibatın kesildiği kaydedildi.

Yerel saatle 09.15'de Maebashi kentinden Gunma ve Nagano sınırına doğru hareket eden helikopterin 10.45'te iniş yapması beklenirken, helikopterle aniden irtibatın kesildiği açıklandı.

En son havalandıktan 45 dakika sonra irtibata geçilebilen helikopterde 4 arama kurtarma görevlisi ve 5 itfaiyeci olmak üzere 9 kişi bulunuyordu.

