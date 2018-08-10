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Japonya'da 9 Kişiyi Taşıyan Arama Kurtarma Helikopter Dağa Çakıldı!

Dokuz kişi taşıyan arama kurtarma helikopteriyle irtibat kesildikten sonra, enkaza ormanın içinde ulaşıldı. Helikopterin içinde dört arama kurtarma görevlisi ve beş itfaiyeci vardı.

Japonya'da 9 Kişiyi Taşıyan Arama Kurtarma Helikopter Dağa Çakıldı!

Dokuz kişi taşıyan arama kurtarma helikopteriyle irtibat kesildikten sonra, enkaza ormanın içinde ulaşıldı. Helikopterin içinde dört arama kurtarma görevlisi ve beş itfaiyeci vardı.

10 Ağustos 2018 Cuma 18:45
Japonya'da 9 Kişiyi Taşıyan Arama Kurtarma Helikopter Dağa Çakıldı!

Dokuz kişi taşıyan arama kurtarma helikopteriyle irtibat kesildikten sonra, enkaza ormanın içinde ulaşıldı. Helikopterin içinde dört arama kurtarma görevlisi ve beş itfaiyeci vardı.

Japonya'da 9 kişiyi taşıyan bir arama kurtarma helikopteri düştü.Helikopterin içinde dört arama kurtarma görevlisi ve beş itfaiyeci vardı.

HAVALANDIKTAN SONRA İRTİBAT KESİLDİ

Gunma bölgesel yönetimine ait Bell 412EP tipi arama kurtarma helikopteriyle havalandıktan sonra irtibat kesildi. Helikopterin kaybolduğunun duyurulmasından saatler sonra enkaz, ülkenin ortasındaki Nakanojo kasabası yakınındaki bir dağda bulundu.

HELİKOPTER PARAMPARÇA OLDU

 helikopterin paramparça olduğu görülüyor. Helikopterin içinde dört arama kurtarma görevlisi ve beş itfaiyeci vardı.

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Son Güncelleme: 10.08.2018 18:47
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