Japonya'da 81 Milyon Yıllık Dinozor Dişleri Bulundu

Japonya'nın güneybatısında, 81 milyon yıl önceki sürüngenler ve ekolojik sistem hakkında yeni ipuçları sunabileceği düşünülen, otobur dinozorlara ait olduğu tahmin edilen 35 diş fosili bulundu.

Japonya'nın güneybatısında, 81 milyon yıl önceki sürüngenler ve ekolojik sistem hakkında yeni ipuçları sunabileceği düşünülen, otobur dinozorlara ait olduğu tahmin edilen 35 diş fosili bulundu.



Kyodo ajansının haberine göre, Fukui Bölgesi Dinozor Müzesi ve Nagasaki kent yetkililerinden yapılan açıklamada, Nagasaki Yarımadası'nın batı şeridinde, 81 milyon yıl önce yaşanan Kretase dönemine ait 35 dinozor dişi fosiline rastlandığı belirtildi.

Fosillerden 34'ünün sadece birkaç metre yarıçaptaki alanda bulunduğuna işaret eden müze yetkilileri, "Bu alanda çok fazla dinozor olduğunu varsayabiliriz. Eğer yakınlarda bitki ya da hayvan fosili bulunursa o dönemdeki ekosistemin gerçeğe uygun taklidini oluşturabiliriz." dedi.

Diş fosillerinden en büyüğünün 1,7 santimetre uzunluk ile 1 santimetre genişliğe sahip olduğu kaydedildi.

Fosillerden her birinin ya yassı ya da çukurlu, diş köklerinin de çatallı olduğunu aktaran uzmanlar, diş fosillerinin gezinerek otlanan dinozorlara ait olduğunu düşünüyor.

Japonya'nın diğer bölgelerinde de benzer türlerde dinozor fosillerine rastlanmış, Hokkaido'ya bağlı Mukawa'da bir hadrozorun tam iskeletine ulaşılmıştı.