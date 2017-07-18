FLAŞ HABER

Magandalar Yakalandı

Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Temmuz 2017 Salı 09:03

Japonya'da 81 Milyon Yıllık Dinozor Dişleri Bulundu

Japonya'nın güneybatısında, 81 milyon yıl önceki sürüngenler ve ekolojik sistem hakkında yeni ipuçları sunabileceği düşünülen, otobur dinozorlara ait olduğu tahmin edilen 35 diş fosili bulundu.

Japonya'da 81 Milyon Yıllık Dinozor Dişleri Bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Japonya'nın güneybatısında, 81 milyon yıl önceki sürüngenler ve ekolojik sistem hakkında yeni ipuçları sunabileceği düşünülen, otobur dinozorlara ait olduğu tahmin edilen 35 diş fosili bulundu.

     
Kyodo ajansının haberine göre, Fukui Bölgesi Dinozor Müzesi ve Nagasaki kent yetkililerinden yapılan açıklamada, Nagasaki Yarımadası'nın batı şeridinde, 81 milyon yıl önce yaşanan Kretase dönemine ait 35 dinozor dişi fosiline rastlandığı belirtildi.

Fosillerden 34'ünün sadece birkaç metre yarıçaptaki alanda bulunduğuna işaret eden müze yetkilileri, "Bu alanda çok fazla dinozor olduğunu varsayabiliriz. Eğer yakınlarda bitki ya da hayvan fosili bulunursa o dönemdeki ekosistemin gerçeğe uygun taklidini oluşturabiliriz." dedi.

Diş fosillerinden en büyüğünün 1,7 santimetre uzunluk ile 1 santimetre genişliğe sahip olduğu kaydedildi.

Fosillerden her birinin ya yassı ya da çukurlu, diş köklerinin de çatallı olduğunu aktaran uzmanlar, diş fosillerinin gezinerek otlanan dinozorlara ait olduğunu düşünüyor.

Japonya'nın diğer bölgelerinde de benzer türlerde dinozor fosillerine rastlanmış, Hokkaido'ya bağlı Mukawa'da bir hadrozorun tam iskeletine ulaşılmıştı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pakistan'da Bina Çöktü: 3 Ölü, 8 Yaralı Pakistan'da Bina Çöktü: 3 Ölü, 8 Yaralı
Afganistan'da Taliban Saldırısı: 5 Ölü Afganistan'da Taliban Saldırısı: 5 Ölü
Pakistan'da Bina Çöktü: 3 Ölü, 8 Yaralı Pakistan'da Bina Çöktü: 3 Ölü, 8 Yaralı
Japonya'dan BM'ye 1 Milyar Dolar Yardım Sözü Japonya'dan BM'ye 1 Milyar Dolar Yardım...
Avustralya'da Çifte Vatandaşlık Senatörü İstifa Ettirdi Avustralya'da Çifte Vatandaşlık Senatörü...
ABD'de İslamofobik Olaylarda Büyük Artış ABD'de İslamofobik Olaylarda Büyük Artış
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Pakistan'da Bina Çöktü: 3 Ölü, 8 Yaralı
Pakistan'ın güneybatısındaki Karaçi kentinde üç katlı apartmanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını...

Haberi Oku