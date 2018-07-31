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Japonya'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem!

Japonya'nın kuzeydoğu sahilindeki Fukuşima kenti açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem!

Japonya'nın kuzeydoğu sahilindeki Fukuşima kenti açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

31 Temmuz 2018 Salı 11:28
Japonya'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem!


Japonya'nın kuzeydoğu sahilindeki Fukuşima kenti açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japon Meteoroloji Kurumu, merkez üssü başkent Tokyo'nun kuzeydoğusundaki Fukuşima olan depremin yerel saatle 17.42'de meydana geldiğini açıkladı.
Bölgenin güneyinde de hissedilen depremin, denizin 20 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide yaklaşık 19 bin kişi yaşamını yitirmişti. Deprem ve tsunami, Fukuşima santralinde radyoaktif sızıntıya yol açarak, Çernobil'den 25 yıl sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer felaketine neden olmuştu.
 

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Son Güncelleme: 31.07.2018 14:55
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