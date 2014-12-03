Japonya, Asteroitleri İncelemek İçin Uzaya Araç Gönderdi

HAYABUSA-2, 2018'TE ULAŞACAĞI ASTEROİTTEN KAYA ÖRNEKLERİ GETİRECEK

Tokyo, 3 Aralık 14 : Japonya, asteroitleri incelemek için uzaya araç gönderdi.



Japonya'nın güneyindeki Tanegaşima Uzay Merkezi'nden fırlatılan Hayabusa-2 adlı uzay aracı, altı yıl sürecek yolculuğun ardından 2018'in ortalarında Mars yakınlarındaki asteroide ulaşacak. 18 ay boyunca asteroidi inceleyecek Hayabusa-2, bir krater açarak kaya örnekleri toplayacak ve 2020'de Dünya'ya dönecek.

Asteroitten alınacak parçaların, Güneş Sistemi'nin doğuşu ve evrimiyle ilgili bilgi sağlaması bekleniyor.

Japon Uzay Ajansı, yaklaşık 600 kilogram ağırlığındaki Hayabusa-2 uzay aracının sağlayacağı verilerin Dünya'nın ve deniz suyunun oluşumu konusunda birçok soruya yanıt vereceğini umuyor.

Japonya'nın daha önce uzaya gönderdiği Hayabusa, bir asteroidin yüzeyinden örnek topladıktan sonra 2010'da Dünya'ya geri dönmüştü.

(AA/AK/HA)