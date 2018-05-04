Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101736
ALTIN
179.449
DOLAR
4.2592
STERLİN
5.7592
EURO
5.0957
Yarın elektrik kesintisi yapılacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Allah acıdı
ALLAH ACIDI
Postadaki vurgun 200 Bin TL’yi aştı
POSTADAKİ VURGUN 200 BİN TL'Yİ...
Gürler ikinci kez teminata bağlandı
GÜRLER İKİNCİ KEZ TEMİNATA BAĞLANDI
banner256

Japonya 2026 Kış Olimpiyat Oyunları Adaylığında Finale Kalamazsa Türkiye’yi Destekleyecek...

Japonya Denizcilikten Sorumlu Devlet Bakanı Teru Fukui, 2026 Kış Olimpiyat Oyunları adaylığında finale kalamadıkları takdirde Türkiye'ye destek vereceklerini ifade etti. 

Japonya 2026 Kış Olimpiyat Oyunları Adaylığında Finale Kalamazsa Türkiye’yi Destekleyecek...

Japonya Denizcilikten Sorumlu Devlet Bakanı Teru Fukui, 2026 Kış Olimpiyat Oyunları adaylığında finale kalamadıkları takdirde Türkiye'ye destek vereceklerini ifade etti. 

04 Mayıs 2018 Cuma 06:42
Japonya 2026 Kış Olimpiyat Oyunları Adaylığında Finale Kalamazsa Türkiye’yi Destekleyecek...

  Japonya Denizcilikten Sorumlu Devlet Bakanı Teru Fukui, 2026 Kış Olimpiyat Oyunları adaylığında finale kalamadıkları takdirde Türkiye'ye destek vereceklerini ifade etti. 
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Japonya Denizcilikten Sorumlu Devlet Bakanı Teru Fukui ile bir araya geldi. 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Bak kabulde, Türkiye ve Japonya'nın her zaman güçlü bağları bulunan iki ülke olduğunu vurgulayarak, "Japonya ile ekonomi ve turizm açısından da ilişkilerimiz gayet iyi düzeyde. 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na da her iki ülkenin aday olduğunu belirtmek isterim." ifadelerini kullandı. 
Türkiye'de her yıl 19 Mayıs'ın Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlandığını ve o hafta boyunca Gençlik Haftası etkinlikleri düzenlendiğini hatırlatan Bakan Bak, spor ve gençlik alanında ortak birçok proje yapılabileceğini belirterek, iki ülke arasında 'Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması' imzalanabileceğini de kaydetti. 
Bakan Teru Fukui ise iki ülkenin 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na aday olduğunu hatırlatarak, finale kalamadıkları takdirde Türkiye'ye destek vereceklerini aktardı.
Sporun amacının barış olduğunu belirten Japon Bakan, "2020 yılında Tokyo'da ev sahipliği yapacağımız Olimpiyat Oyunları vesilesiyle dünyada barış ve kültür felsefesini yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Oyunlar sırasında deprem olması ihtimaline karşı her türlü önlemin alındığını vurgulamak istiyorum. Bu anlamda Türk sporcularımızın katılımı bakımından herhangi bir endişesinin olmamasını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Teru Fukui, 1964 Tokyo Olimpiyat Oyunları açılış gününün Japonya'da Sağlık ve Spor Günü olarak kutlanmaya başlandığını vurguladı.
Japonya'nın gelecek yıl G-20 zirvesine ev sahipliği yapacağını hatırlatan Japon Bakan, 1 Mayıs 2019'da Japon İmparatoru'nun tahtını devredeceğini ifade ederek, bu vesilelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Japonya'ya davet etmek istediklerini de aktardı.
 

Son Güncelleme: 04.05.2018 09:47
Anahtar Kelimeler:
Japonya2026KışOlimpiyat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Zelanda Başbakanı isyan etti: “Bizi haritalara koymayı unutmaktan vazgeçin“
Yeni Zelanda Başbakanı isyan etti: “Bizi haritalara koymayı unutmaktan vazgeçin“
Kadın acılar içinde kıvranıyordu!
Kadın acılar içinde kıvranıyordu!
Hawaii’de Kilauea Yanardağı Faaliyete Geçti!
Hawaii’de Kilauea Yanardağı Faaliyete Geçti!
Oscar Akademisi Cosby ve Polanskı'yi Kovdu
Oscar Akademisi Cosby ve Polanskı'yi Kovdu
ABD'den Çin'e “lazer“ Uyarısı
ABD'den Çin'e “lazer“ Uyarısı
Kuzey Kore Tutuklu 3 Amerikalı'yı Serbest Bırakıyor...
Kuzey Kore Tutuklu 3 Amerikalı'yı Serbest Bırakıyor...
Fransa'da Demiryolu Çalışanlarının Grevi Devam Ediyor...
Fransa'da Demiryolu Çalışanlarının Grevi Devam Ediyor...
Filistin'de “Geçiş Döneminin“ Artık Geçerliliği Yok!
Filistin'de “Geçiş Döneminin“ Artık Geçerliliği Yok!
İsviçre Alpleri'nde 2017-2018 Kış Sezonunda 26 Dağcı Öldü!
İsviçre Alpleri'nde 2017-2018 Kış Sezonunda 26 Dağcı Öldü!
Twıtter, Tüm Kullanıcıların Şifrelerini Değiştirmesini Talep Etti!
Twıtter, Tüm Kullanıcıların Şifrelerini Değiştirmesini Talep Etti!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim