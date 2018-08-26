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Japonya 2020 yılında uçan araba üretecek

Japonya 2020 yılında uçan araba üretecek

26 Ağustos 2018 Pazar 07:10
Japonya 2020 yılında uçan araba üretecek

Japonya, 2020 yılında üretmeyi planladığı uçan araba projesinin çalışmalarına başladı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Japonya'nın uçan araba projesi için Uber, Japonya Hava Yolları, Airbus, Boeing, NEC, Toyota, ANA ve Yamato firmalarının da aralarında olduğu 20 şirket, yol haritası hazırlayacak.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığının, uçan araba projesi için gelecek yıl performanslı akü, motor ve diğer ekipmanların üretilmesine destek amacıyla özel sektöre 40,4 milyon dolarlık bütçe ayırdığı belirtildi.

Proje kapsamında, uçan arabanın 2020 yılında piyasaya sürülmesi hedefleniyor.
 

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Son Güncelleme: 26.08.2018 10:22
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