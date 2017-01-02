Japonların Yeni Tedavi Yöntemi



Son zamanlarda Japonya'da gittikçe yayılan bir alternatif tedavi yöntemi var; Otonamaki adını verdikleri bu terapinin neye iyi geldiğini anlamaksa ilk bakışta biraz zor. Bebeklerin kundaklanması fikrinden yola çıkarak ortaya çıkmış olan bu tedavi, klostrofobisi olanlar için pek de uygun değil. Peki otonamaki neye iyi geliyor?Otonamaki yani Japonca ‘yetişkin kundağı’, sırt ağrılarını gidermek amacıyla uygulanan yeni tedavi yöntemi. Hızla yaygınlaşan bu yöntem, bebeklerin bezle kundaklanması olan Ohinamaki’den yola çıkarak tasarlanmış. Seansı 20 dakika süren yöntem, kapalı ve bağlı kalmaktan hoşlanmayanlar için rahatsız edici olabiliyor.Bu tedaviyi deneyenlerin izlenimleri çok da kötü değil. Müşterilerden “Sıkışık görünüyor ama hiç sıkışmış hissetmiyorsunuz. Tem tersine. Sonrasında omuzlarımın ve sırtımın açıldığını hissettim.” gibi yorumlar geliyor. Hatta “O kadar güzeldi ki neredeyse uyuyacaktım. Boynum ve belim rahatladı” diyenler bile var.BBC Türkçe’nin haberine göre ise Otonamaki ile ilgili Twitter’da “Ürkünç” ya da “Korku filmi sahnesi gibi” diye yorumlara da rastlanıyor.Otonamaki’yi ilk olarak Nobuko Watanabe adında ünlü bir Japon ebe icat etmişti. Otonamaki masajı fizyoterapiye alternatif olarak çoğunlukla kadınlara öneriliyor. Orie Matsuo, Otonamaki terapinin kalça kemikleri, bacaklar ve omuzlarda esnekliği artırdığını söylüyor.Bazı fizyoterapistler kundakta kullanılan yöntemin kasları zorlayabileceğini özellikle omurga sorunları olanların bu yöntemi denememesi gerektiğini söylüyorlar.