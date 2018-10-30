Japon Prenses Ayako, Uğruna Unvanından Vazgeçtiği Aşkıyla Evlendi

Tokyo, 30 Ekim 18 (.): Japon Prenses Ayako, uğruna unvanından vazgeçtiği Kei Moriya ile geleneksel bir Şinto düğünü ile evlendi.

Ayako’nun dün evlendiği asil olmayan 32 yaşındaki Kei, gemicilik şirketi Nippon Yusen’de çalışıyor.

Kadınların tahta çıkamadığı Japonya\'da yaklaşık üç nesildir imparatorluk hanedanından kadınların istedikleri kişiyle evlenmesine izin veriliyor.

Ancak aristokrat sınıfından birisiyle evlenmeyen hanedan üyeleri, unvanlarından vazgeçmek zorunda.

Geleneksel bir kimono giyen Ayako\'nun saçı da Japon aristokrasisine özgü bir model şeklinde yapıldı.

Damat Kei Moriya ise siyah bir smokinle evlilik törenindeki yerini aldı.

Törenden sonra kısa bir basın toplantısı düzenleyen eski Prenses Ayako, "Evlendiğim için ve bugün burada, Meiji Tapınağı\'nda bu kadar çok kişinin bizimle olmasından dolayı çok mutluyum" dedi.

(AA/ID/FEZ)