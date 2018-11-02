banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
215.457
DOLAR
5.4245
STERLİN
7.0525
EURO
6.1916
Cinayet zanlısı yakalandı
CİNAYET ZANLISI YAKALANDI
Sağanak yağmur geliyor
SAĞNAK YAĞMUR GELİYOR
Cinayet zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Son Dakika
CİNAYET ZANLISI MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Akınc'da önemli açıklama
Akınc'da önemli açıklama
banner282

Japon Gazeteci, Ülkesine Verdiği Rahatsızlıktan Dolayı Özür Diledi

Tokyo, 2 Kasım 18 :  Geçen ay özgürlüğüne kavuşan Japon gazeteci, 25 Ekim\'de ülkesine dönmesinin ardından ilk kez basın toplantısı düzenledi. Sanıldığının aksine kendisini kaçıranın Nusra olmayabileceğini söyleyen Jumpei Yasuda, sorumsuz davrandığına dair vatandaşlarından gelen eleştirilere yanıt verdi.

Japon Gazeteci, Ülkesine Verdiği Rahatsızlıktan Dolayı Özür Diledi

Tokyo, 2 Kasım 18 :  Geçen ay özgürlüğüne kavuşan Japon gazeteci, 25 Ekim\'de ülkesine dönmesinin ardından ilk kez basın toplantısı düzenledi. Sanıldığının aksine kendisini kaçıranın Nusra olmayabileceğini söyleyen Jumpei Yasuda, sorumsuz davrandığına dair vatandaşlarından gelen eleştirilere yanıt verdi.

02 Kasım 2018 Cuma 14:05
Japon Gazeteci, Ülkesine Verdiği Rahatsızlıktan Dolayı Özür Diledi
Tokyo, 2 Kasım 18 :  Geçen ay özgürlüğüne kavuşan Japon gazeteci, 25 Ekim\'de ülkesine dönmesinin ardından ilk kez basın toplantısı düzenledi. Sanıldığının aksine kendisini kaçıranın Nusra olmayabileceğini söyleyen Jumpei Yasuda, sorumsuz davrandığına dair vatandaşlarından gelen eleştirilere yanıt verdi.
Bugün ilk kez gazetecilerin karşısına çıkan Yasuda, Haziran 2015\'te Türkiye üzerinden Suriye\'ye geçtiğini, ne olup bittiğini, sıradan insanların ne yaşadığını birinci elden görmek istediğini, ama rehberinin plan değiştirmesiyle tanımadığı rehberleri izlemek zorunda kaldığını anlattı.
CEHENNEMDE İŞKENCE
Bunun asla yapılmaması gereken temel bir hata olduğunu, nitekim sınırı geçer geçmez Kaidecilere teslim edildiğini aktaran Yasuda, Suriye\'deki 40 aylık esaretini \'cehennem\' diye niteledi.
Bu sürede 10 ayrı yere nakledildiğini, bir keresinde başka rehinelerle birlikte büyük bir tesiste tutulduğunu, başta işkence, daha sonra görece daha iyi muamele gördüğünü kaydeden Japon gazeteci, kendisini esir alanların organize bir gruba benzediğini, ama kim olduklarını, hangi gruba bağlı olduklarını kendisine hiç söylemediklerini belirtti.
“GAZETECİLİK GÖREVİMİ YERİNE GETİRDİM”
"Yeryüzünün herhangi bir yerinde şiddetli çatışmalar yaşandığında kesinlikle gazetecilerin oraya gidip neler olup bittiğini görmesine ihtiyaç vardır. Sadece hükümetlerden açıklama, bilgi almak yetmez, vatandaşlarla da yüz yüze görüşüp bilgi almak gerekir" savunmasını yapan Yasuda, "Başıma gelenlerin insanların Suriye\'de olan bitenle ve gelecekte olabileceklerle ilgilenmesini sağlamasını umuyorum" diye ekledi.
“TÜM SORUMLULUK BENDE”
Bununla birlikte ülkesine sıkıntı verdiği, hükümetin başına bela açtığı için özür dileyen Japon gazeteci, ortaya çıkan sorunlardan tümüyle kendisinin sorumlu olduğunun altını çizdi.
(SPUTNİK/FG)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrika'da devasa zümrüt taşı bulundu
Afrika'da devasa zümrüt taşı bulundu
Taliban, Abd İle Görüşecek
Taliban, Abd İle Görüşecek
36 yıllık cinayeti çözecek bilgiye 725 bin dolar ödül
36 yıllık cinayeti çözecek bilgiye 725 bin dolar ödül
Malta robotlara vatandaşlık vermeyi planlıyor
Malta robotlara vatandaşlık vermeyi planlıyor
Bilgisayar korsanları 81 bin kişinin Facebook yazışmalarını yayımladı
Bilgisayar korsanları 81 bin kişinin Facebook yazışmalarını yayımladı
Abd: Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Yaptırım Kararının Verilmesi Haftalar Sürecek
Abd: Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Yaptırım Kararının Verilmesi Haftalar Sürecek
Trump: “Göçmenler bize taş atarsa askerlerimiz ateş açacak“
Trump: “Göçmenler bize taş atarsa askerlerimiz ateş açacak“
Uzay Aracı Dawn İle İletişim Kesildi
Uzay Aracı Dawn İle İletişim Kesildi
İngiltere Spor Bakanı Crouch, İstifa Etti
İngiltere Spor Bakanı Crouch, İstifa Etti
Abd'den Venezuela'ya
Abd'den Venezuela'ya "altın" Yaptırımı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim