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Japon Prensesin Düğünü Parasızlıktan Ertelenebilir

Prenseslik unvanından vazgeçmek uğruna üniversite arkadaşıyla dünya evine girmeye hazırlanan Japonya Prensesi Mako'nun evliliği, müstakbel eşinin borçlarından dolayı tekrar ertelenebilir.

Japon Prensesin Düğünü Parasızlıktan Ertelenebilir

Prenseslik unvanından vazgeçmek uğruna üniversite arkadaşıyla dünya evine girmeye hazırlanan Japonya Prensesi Mako'nun evliliği, müstakbel eşinin borçlarından dolayı tekrar ertelenebilir.

10 Ağustos 2018 Cuma 19:23
Japon Prensesin Düğünü Parasızlıktan Ertelenebilir

Prenseslik unvanından vazgeçmek uğruna üniversite arkadaşıyla dünya evine girmeye hazırlanan Japonya Prensesi Mako'nun evliliği, müstakbel eşinin borçlarından dolayı tekrar ertelenebilir.

Prenseslik unvanından vazgeçmek uğruna üniversite arkadaşıyla dünya evine girmeye hazırlanan Iaponya Prensesi Mako'nun evliliği, müstakbel eşinin borçlarından dolayı tekrar ertelenebilir. Aşkı uğruna prenseslik unvanından vazgeçeceğini ve üniversitede tanıştığı erkek arkadaşı ile evleneceğini duyuran Japonya İmparatoru Akihito'nun en büyük torunu Prenses Mako, daha önce ertelenen düğünü ile bir kez daha gündeme geldi.

"FİNANSAL SORUNLAR ÇÖZÜLENE DEK EVLİLİK GERÇEKLEŞMEYECEK"

Prenses Mako'nun ailesinin müstakbel damatları ve annesine "Medyaya yansıyan finansal sorunlar çözülene dek resmi nişan töreni ve evlilik gerçekleşmeyecek" mesajı gönderdiği iddia ediliyor. Japon basınına yansıyan bilgilere göre, Prenses Mako'nun ailesi Prens Akishino ve Prenses Kiko, medyada sürekli yer alan "finansal kriz" haberleri ile ilgili müstakbel damatları Kei Komuro'nun annesini yüz yüze birkaç görüşmede uyardı. Üniversite borçları yüzünden maddi krizde olduğu daha önce de basına yansıyan damat adayı Komuro'nun ailesine prensesin ebeveynleri, maddi kriz söylentileri dininceye dek resmi nişan töreni ve düğünün yapılamayacağını ifade etti.

"BAZI ŞEYLERDE ÇOK ACELE ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Prenses Nako'nun Kasım'da yapılması planlanan nikahından önce gelen bir dizi tören, İmparatorluk Saray Ajansı tarafından gelen açıklama ile 2020'ye ertelenmişti. Prenses Mako da, Japon medyasına yaptığı yazılı açıklamada düğünü 2020'ye kadar ertelemeye karar verdiklerini belirtmişti. "Bazı şeylerde çok acele ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullanan Mako, evlilik hakkında daha derin bir şekilde düşündüklerini ve hazırlıklara daha fazla zaman ayırmaya karar verdiklerini kaydetmişti. Dedesi İmparator Akihito ile eşi imparatoriçenin de torunlarının kararına saygı duyduğu basına yansımıştı.

SÜRECİN PERDE ARKASI

Prenses Mako'nun açıklamaları evlilik sürecini sekteye uğratan nedenlerin her ne kadar kişisel olduğunu akla getirse de Japon basınına yansıyan haberlere göre müstakbel damat Avukat Kei Komuro'nun annesi, oğlunun üniversite masrafları için eski nişanlısından 4 milyon yen (36 bin 100 dolar) ödünç aldı ve geri ödemeyi reddetti. Komuro'nun annesinin parayı bir "hediye" olarak gördüğünü söylediği iddia ediliyor. Komuro ve annesinin üniversite borçlarına dayanan finansal kriz yüzünden evlilik süreci için gereken parayı bulamadığı kamuoyunda sıkça dile getiriliyor.

AŞKI İÇİN UNVANINDAN VAZGEÇTİ

İmparator Akihito'nun en büyük torunu olan Mako, geçen yıl Eylül ayında kendisi gibi Tokya'daki Uluslararası Hristiyan Üniversitesi mezunu olan sınıf arkadaşı Kei Komuro ile nişanlanmıştı. Kadınların tahta çıkamadığı Japonya'da Mako, halktan biriyle evleneceği için prenseslik unvanını kaybedecek.

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