banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97185
ALTIN
216.666
DOLAR
5.4867
STERLİN
7.1464
EURO
6.3411
BRT Yasta
BRT YASTA
Karides hırsızları biri tutuklu biri serbest
BİRİ TUTUKLU BİRİ SERBEST
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Tarım yine tutuklandı
TARIM YİNE TUTUKLANDI
banner282

Japon Otomotiv Devlerinden Usulsüzlük İtirafı

Japon Otomotiv Devlerinden Usulsüzlük İtirafı

09 Ağustos 2018 Perşembe 15:17
Japon Otomotiv Devlerinden Usulsüzlük İtirafı

SUZUKİ, MAZDA VE YAMAHA, ARAÇLARININ EMİSYON VE YAKIT ETKİNLİĞİ TESTLERİNİ UYGUN OLMAYAN KOŞULLARDA YAPTIKLARINI İTİRAF ETTİ

Japonya'da otomotiv endüstrisini sarsan imalat testlerindeki usulsüzlük skandalı büyüyor.
Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Nissan ve Subaru'nun ardından otomotiv devleri Suzuki, Mazda ve Yamaha da araçlarının emisyon ve yakıt etkinliği testlerinin uygun olmayan koşullarda yapıldığı itirafında bulundu.
Her 3 şirketin yetkilileri de Nissan ve Subaru'nun yaptığı gibi testlerde hile veya kayıtlarda tahrifat yapılmadığını, ancak testlerin olması gereken koşullarda yapılmaması nedeniyle sonuçlarda usulsüzlüğün ortaya çıktığını savundu.
Araçların emisyon ve yakıt etkinliği testlerinin Karayolu Ulaşım Aracı Yasası'nda öngörülenden daha düşük hızlarda yapıldığı için daha düşük emisyon ve daha yüksek yakıt etkinliği değerlerinin ortaya çıktığı ifade edildi.
Suzuki, 2012 Haziran'ından geçen aya kadar üretilen 13 bin aracın bu şekilde test edildiğini duyurdu.
Ulaştırma Bakanlığı ise 20 otomobil üreticisinden aldığı numune araçlarda yaptığı incelemelerle ilgili raporunu yayımladı. İncelenen otomobiller arasında Mazda'nın ürettiği bin 875 aracın yüzde 4'ünün, Yamaha'ya ait 335 aracın ise yüzde 2'sinin uygun koşullarda test edilmediğinin tespit edildiği bildirdi.
Daha önce Nissan ve ardından Subaru şirketleri, Japonya'daki fabrikalarında üretilen araçların egzoz emisyon testlerinde usulsüzlük yapıldığını itiraf etmişti.
Nissan ülkedeki 5 fabrikasında araçların emisyonları veya kilometre performansıyla ilgili verilerde tahrifat yapıldığının ya da testlerin uygun olmayan koşullarda gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.
 

banner288
Son Güncelleme: 09.08.2018 19:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
44 yeni öte gezegen keşfedildi!
44 yeni öte gezegen keşfedildi!
Whatsapp kullananları bekleyen tehlike
Whatsapp kullananları bekleyen tehlike
Note 9 tanıtıldı! Samsung Galaxy Note 9’un özellikleri ve fiyatı belli oldu
Note 9 tanıtıldı! Samsung Galaxy Note 9’un özellikleri ve fiyatı belli oldu
İklim uzmanlarından küresel felaket uyarısı
İklim uzmanlarından küresel felaket uyarısı
Kolombiya Filistin'i resmen tanıdı
Kolombiya Filistin'i resmen tanıdı
Yemen'de Çocukların Öldüğü Otobüs Saldırısına İlişkin Koalisyondan Açıklama
Yemen'de Çocukların Öldüğü Otobüs Saldırısına İlişkin Koalisyondan Açıklama
Porto Riko'daki Maria Kasırgası
Porto Riko'daki Maria Kasırgası
Meksika'da 7 Bin Yıllık İskelet Bulundu
Meksika'da 7 Bin Yıllık İskelet Bulundu
Dünyadaki En Yaşlı Kanada Geyiklerinden Biri Öldü
Dünyadaki En Yaşlı Kanada Geyiklerinden Biri Öldü
4 Yıl Aradan Sonra Biru’s Sebi’de Siren Sesleri
4 Yıl Aradan Sonra Biru’s Sebi’de Siren Sesleri

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim