Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Ocak 2017 Cuma 14:32

Japon Çalışanlar Yapay Zeka Kurbanı

Japon Çalışanlar Yapay Zeka Kurbanı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Japon Çalışanlar Yapay Zeka Kurbanı
Sigorta şirketi, işten çıkaracağı çalışanlarının yerine yapa zeka sistemini kullanacak

Japon sigorta şirketi Fukoku Mutual, çalışanlarının yüzde 30'unu işten çıkararak yerine yapay zeka sistemini devreye sokacağını bildirdi.

Japon gazetesi The Mainichi'de yayımlanan habere göre, şirket, işletme verimliliğini artırmak amacıyla devreye girecek yapay zeka sisteminin ardından çalışanlarından 34 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.


Haberde sigorta şirketinin ödeme biriminde çalışan 131 kişiden ilk etapta 34'ünün mart ayına kadar işten çıkarılacağı belirtilirken, şirketin, söz konusu yapılanmadan yıllık 1 milyon 200 bin dolar tasarruf hedefliyor.

Japonya'da faaliyet gösteren IBM Watson şirketi tarafından tanıtılan yapay zeka sisteminin, insanın yapacağı tüm işlemleri daha verimli bir şekilde yerine getireceği belirtiliyor.

IBM Watson'dan yapılan açıklamada, Fukoku Mutual şirketine kurulacak yapay zeka sisteminin, karmaşık yazılar, görüntü, ses ve videolar dahil tüm verileri analiz ederek değerlendireceği ifade edildi. Sistem ayrıca, sağlık raporlarını, sağlık bilgilerini, kişilerin hastanede kalma ve operasyon geçirme bilgilerini değerlendirerek sigortalıya ödenecek miktarı tespit ediyor.

Uzmanlar, yapay zekanın teknolojinin ilerlemesiyle gelecekte iş piyasasını önemli ölçüde etkileyeceği uyarısında bulunuyor.



 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İRAN'DA 5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM İRAN'DA 5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
BULGARİSTAN’DA KUŞ GRİBİ BULGARİSTAN’DA KUŞ GRİBİ
ANAOKULUNA BIÇAKLI SALDIRI: 12 ÇOCUK YARALANDI ANAOKULUNA BIÇAKLI SALDIRI: 12 ÇOCUK YARALANDI
ATİNA'DA KIBRIS HAREKETLİLİĞİ ATİNA'DA KIBRIS HAREKETLİLİĞİ
ABD'DE OTOMOBİL SATIŞLARI 2016'DA REKOR KIRDI ABD'DE OTOMOBİL SATIŞLARI 2016'DA REKOR...
SURİYELİ AİLELER HALEP'E DÖNMEYE BAŞLADI SURİYELİ AİLELER HALEP'E DÖNMEYE BAŞLADI
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

İRAN'DA 5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
İran'ın güneyindeki Fars eyaletine bağlı Honc ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği...

Haberi Oku