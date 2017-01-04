FLAŞ HABER

Yoğun Bakımda

Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Ocak 2017 Çarşamba 09:36

JANET JACKSON 50 YAŞINDA ANNE OLDU

Amerikalı ünlü şarkıcı Janet Jackson 50 yaşında ilk bebeğini dünyaya getirdi.

JANET JACKSON 50 YAŞINDA ANNE OLDU
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
JANET JACKSON 50 YAŞINDA ANNE OLDU

Amerikalı ünlü şarkıcı Janet Jackson 50 yaşında ilk bebeğini dünyaya getirdi.

Pop müziğin efsanevi isimlerinden Michael Jackson'ın kız kardeşi Jackson'ın menajeri yaptığı açıklamayla ünlü şarkıcının eşi Wissam Al Mana'dan, Eissa adını verdikleri bir erkek bebek dünyaya getirdiğini bildirdi.

Çiftin oldukça heyecanlı olduğunun belirtildiği açıklamada, "Janet, stressiz, sağlıklı bir doğum yaptı ve şu an dinleniyor." ifadesi kullanıldı. 

Jackson, hamile olduğunun duyulmasının ardından turnelerini iptal ettiğini açıklamıştı. 

2012'de Katarlı iş adamı Wissam Al Mana ile evlenen Jackson, kocasıyla bir aile kurmaya odaklanacağını söylemişti. 

Jackson Londra'da bebek için alış veriş yaparken görüntülenmişti.

Jackson ilk kez 18 yaşındayken şarkıcı James DeBarge ile evlenmiş ancak bu evlilik sadece 3 ay sürmüştü.

1991'de Rene ElizondoJr. ile ikinci evliliği yapan Jackson 1999'da boşanmıştı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köpek Filtresi Yüzünden Kafese Kapattı Köpek Filtresi Yüzünden Kafese Kapattı
GÜNDE 4 MİLİGRAM FAZLADAN ÇİNKO, HÜCRELERİ OLUMLU ETKİLİYOR GÜNDE 4 MİLİGRAM FAZLADAN ÇİNKO, HÜCRELERİ...
İNGİLİZ BAKAN ANKARA VE ATİNA'DA TEMASLARDA BULUNACAK İNGİLİZ BAKAN ANKARA VE ATİNA'DA TEMASLARDA...
Japonların Yeni Tedavi Yöntemi Japonların Yeni Tedavi Yöntemi
ÇİN'DE KUŞ GRİBİ ÇİN'DE KUŞ GRİBİ
ÇİN’DE HAVA KİRLİLİĞİ UÇUŞLARA ENGEL OLDU ÇİN’DE HAVA KİRLİLİĞİ UÇUŞLARA ENGEL OLDU
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Köpek Filtresi Yüzünden Kafese Kapattı

Haberi Oku