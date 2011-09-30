Jandarma Karakolu önünde canlı bomba patladı

ANTALYA’nın Kemer İlçesi Göynük Beldesi’ndeki Göynük Jandarma Karakol Komutanlığı girişinde saat 16.10 sıralarında patlama meydana geldi.

Göynük Jandarma Karakol Komutanlığı’nı önündeki kontrol noktası önünde büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Kontrol kulübesi havaya uçarken, kontrol noktasıyla karakol arasındaki otomobiller büyük hasar gördü.

İlk belirlemelere göre karakola girmeye çalışan canlı bomba, kontrol noktasından geçemeyince üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Olayda canlı bomba parçalanarak ölürken bir uzman çavuş yaralandı. Olay yerine sağlık ekibi ve ambulanslar sevk edildi.