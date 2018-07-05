banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99097
ALTIN
185.309
DOLAR
4.5846
STERLİN
6.0613
EURO
5.3635
4 Köye Yarın 5 Saat Süreyle Elektrik Verilemeyecek!
4 Köye Yarın 5 Saat...
Tukyu'da tutuklandı
TUKYU'DA TUTUKLANDI
Eski kundakcı uyuşturucu ile yakalandı
ESKİ KUNDAKCI UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI
Sahte Bulgaristanlı yakalandı
SAHTE BULGARİSTANLI YAKALANDI
banner282
Flaş Haber
Metehan sapığı mahkemede
Kapat

Jaguar Land Rover'ın Üst Yöneticisi Speth: “İngiltere'deki Üretim Tesislerimizi Kapatabiliriz“

Jaguar Land Rover'ın Üst Yöneticisi Ralf Speth, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılırken iyi bir anlaşma sağlayamaması halinde, şirketin ülkedeki yatırımlarının riske gireceği uyarısında bulundu.

Jaguar Land Rover'ın Üst Yöneticisi Speth: “İngiltere'deki Üretim Tesislerimizi Kapatabiliriz“

Jaguar Land Rover'ın Üst Yöneticisi Ralf Speth, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılırken iyi bir anlaşma sağlayamaması halinde, şirketin ülkedeki yatırımlarının riske gireceği uyarısında bulundu.

05 Temmuz 2018 Perşembe 16:40
Jaguar Land Rover'ın Üst Yöneticisi Speth: “İngiltere'deki Üretim Tesislerimizi Kapatabiliriz“

Jaguar Land Rover'ın Üst Yöneticisi Ralf Speth, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılırken iyi bir anlaşma sağlayamaması halinde, şirketin ülkedeki yatırımlarının riske gireceği uyarısında bulundu.
Financial Times gazetesine değerlendirmede bulunan Speth, İngiltere'nin AB'den ayrılırken uygun şartlarda bir anlaşma sağlayamaması durumunda, şirketin ülkedeki yaklaşık 80 milyar sterlin değerindeki yatırım planlarının bozulacağını ve İngiltere'deki üretim tesislerini kapatabileceklerini kaydetti.
Hintli Tata Motor'un sahibi olduğu İngiltere'nin en büyük otomotiv üreticisi konumunda olan Jaguar Land Rover'ın Üst Yöneticisi Speth, şirketin kalbinin ve ruhunun İngiltere'de olduğunu vurguladı.
AB ile yapılacak anlaşmada istenilen şartların sağlanamaması durumunda, şirketin İngiltere'deki yatırım planlarının riske girebileceğinin altını çizen Speth, "Kötü bir Brexit anlaşmasının, Jaguar Land Rover'a her yıl maliyeti yaklaşık 1,2 milyar sterlin. Bunun sonucunda harcama profilimizi yeniden düzenlememiz gerekecektir. İngiltere'de son beş yıl içerisinde yaklaşık 50 milyar sterlinlik yatırım yaptık. Gelecek beş yıl içerisinde de 80 milyar sterlin daha yatırım yapmayı planlıyoruz. Yanlış bir sonucun oluşmasında bu tehlikeye girer." ifadelerini kullandı.
Jaguar Land Rover'ın geleceği için İngiltere'nin AB ile sağlayacağı anlaşmanın son derece önemli olduğunun altını çizen Speth, "Eğer doğru bir anlaşmaz sağlanmazsa o zaman İngiltere'deki üretim tesislerimizi kapatmak zorunda kalırız. Bu son derece üzücü olur." değerlendirmesinde bulundu.
 

banner288
Son Güncelleme: 05.07.2018 19:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit’te Anlaşmazlık İngiliz Havacılık Sektörünü vurabilir...
Brexit’te Anlaşmazlık İngiliz Havacılık Sektörünü vurabilir...
Tayland'da İki Tekne Alabora Oldu: 7 Kayıp
Tayland'da İki Tekne Alabora Oldu: 7 Kayıp
Ryanair'in Kabin Görevlileri Greve Gidiyor...
Ryanair'in Kabin Görevlileri Greve Gidiyor...
Norveç'te Gölden 500 Yıllık Kılıç Çıkarıldı
Norveç'te Gölden 500 Yıllık Kılıç Çıkarıldı
Merkel, Almanya İle Macaristan Arasında Göç Konusunda Çok Farklı Bakış Açılarının Bulunduğunu Söyledi
Merkel, Almanya İle Macaristan Arasında Göç Konusunda Çok Farklı Bakış Açılarının Bulunduğunu Söyledi
AP Kararında Gözden Geçirme Talep Edildi
AP Kararında Gözden Geçirme Talep Edildi
Elinde Türk bayrağı ile vurulan Filistinli o anları anlattı
Elinde Türk bayrağı ile vurulan Filistinli o anları anlattı
İngiliz hemşire 17 bebeği öldürme suçundan tutuklandı
İngiliz hemşire 17 bebeği öldürme suçundan tutuklandı
Arakanlı kadınlardan imdat çığlıkları yükseliyor
Arakanlı kadınlardan imdat çığlıkları yükseliyor
Avrupa Birliği Rusya'ya yaptırımları uzattı
Avrupa Birliği Rusya'ya yaptırımları uzattı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim