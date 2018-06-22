İzlandalı Oyuncuların Cinsel İlişki Yasağı Kalktı: Eşleri Yanlarında Olduğu Sürece Sorun Yok!

İzlanda Milli Takımı hocası Heimir Hallgrimsson, oyuncularına Dünya Kupasında cinsel ilişki yasağı getirdiğini yalanlayarak "Eşleri yanlarında olduğu sürece özgürler" dedi.

İzlandalı oyunculara Dünya Kupasındaki Nijaryalı maçı öncesi cinsel ilişkiye girme izni verildi. Ancak bu izin sadece eşi olan oyuncular için geçerli olacak.

İzlanda hocası Heimir Hallgrimsson, kupa öncesi oyuncularına cinsel ilişki yasağı koyduğu iddialarını reddetti. Hallgrimsson, bir yasak koymadığını, eşleri yanlarında olduğu sürece bir sıkıntı olmadığını ancak henüz Rusya 'ya varmadıkları için bu durumun bu şekilde algılandığını söyledi.

EŞİ YAKINDA GELİYOR

Cardiff orta saha oyuncusu Aron Gunnarsson, İzlanda'nın Nijerya maçından öncesindeki basın toplantısında cinsel ilişki yasağı için espri yaparken yasak hakkındaki sorulara, "Şu an için evet" cevabını verdi. Gunnarson'un eşi kısa süre içerisinde Rusya'da olacak.