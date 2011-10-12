IV. Türk dünyası edebiyat dergileri kongresi başladı

Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi bugün başladı.

Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi bugün başladı. Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY), Kıbrıs - Balkanlar - Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu (KIBATEK), Avrasya Yazarlar Birliği, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ve YDÜ işbirliğinde KKTC’de ilk kez düzenlenen kongrenin açılışı için YDÜ Kütüphanesi’nde tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer’in de katıldığı açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Organizatörler adına sırasıyla KIBATEK adına İsmail Bozkurt, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Deliömeroğlu, YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahreddin Sadıkoğlu ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Dussein Kaseinov’un birer konuşma yaptığı kongrede daha sonra dergiler adına konuşmalar yapıldı. Kongrede daha sonra oturumlara geçildi.

“KKTC ve yayın hayatı” başlıklı ilk oturumda Erdoğan Saraçoğlu “Kıbrıs Türk Ağzı ve Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı”, Ali Nesim “Kıbrıs Türk Edebiyat Dergiciliği” ve İsmail Bozkurt “Kıbrıs Türk Edebiyatı, Evliya Çelebi ve Kıbrıs” konulu sunumlar gerçekleştirdi.

BOZKURT Kongrenin açılışında İsmail Bozkurt, KIBATEK adına yaptığı konuşmada, Ankara dışında bir yerde ilk kez gerçekleşmekte olan kongrenin KKTC’de yapılmasının “çok büyük” bir mutluluk olduğunu söyledi. Bozkurt, kongrenin, edebiyatın gücünü gösteren eserler veren ve yakın geçmişte hayatını kaybeden Kırımlı yazar Cengiz Dağcı anısına yapılmış olmasının ayrı bir güzellik olduğunu kaydetti. Bozkurt, toplumsal belleğin yaratılmasının yanı sıra barışın da sağlanmasında en büyük etken olan edebiyatın, hem ortak belleğin beslenmesi hem de birbirinden uzaklaşan dillerin yakınlaşması açısında büyük önem taşıdığını söyledi.

DELİÖMEROĞLU Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Deliömeroğlu da konuşmasında, Türk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlığına kavuşmasının 20. yılına ulaştığına işaret ederek, Sovyetler’in dağılması sonrasında tarihin hiçbir döneminde görülmeyen olağanüstü koşulların oluştuğunu ve edebiyatın bu koşullardan çok etkilendiğini belirtti. İlk birkaç yıl kitap basmanın dahi imkansız olduğu o dönem, kaliteli edebiyat dergilerine büyük görev düştüğünü kaydeden Deliömeroğlu, “Dergiler kapansaydı, edebiyat bundan çok kötü etkilenecekti” dedi.

SADIKOĞLU YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahreddin Sadıkoğlu da, çok önemli konuların ele alınacağı kongrenin Kırımlı yazar Cengiz Dağcı anısına yapılmasının ayrı bir mutluluk olduğunu söyledi. Elektronik yayıncılığın önemine vurgu yapan Sadıkoğlu, küresel erişim ve hızdan dolayı dergiciliğin elektronik ortama yayılması gerektiğini belirtti. Sadıkoğlu, eğitime verilen öneme dikkat çekerek, Türk Cumhuriyetleri’nde eğitimi teşvik için burs verdiklerini söyledi. Sadıkoğlu, bu konudaki katkılarının göz ardı edilmesi mümkün olmayan TÜRKSOY’un yeni yönetimine, dünyaya yayılan etkinliklerde bulunmalarından dolayı teşekkür etti.

KASEİNOV TÜRKSOY Genel Sekreteri Dussein Kaseinov ise konuşmasında, kongrenin; bayrak, dil ve vatan gibi konuları ustalıkla işlemesiyle ünlü Kırımlı yazar Cengiz Dağcı’nın anısına yapılmasının önemine işaret etti. Kaseinov, Türk dünyasına ışık tutacağına inandığı kongrenin, dil ve edebiyatta işbirliği sağlamada çok önemli görevler üstleneceğini söyledi. Kaseinov, dergilerin halkların ve kültürlerin gelişmesine büyük katkı sağladığını belirtti. Dussein Kaseinov ayrıca, Türk cumhuriyetlerinde yürütülen edebiyat çalışmaları ve Türksoy faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

DİĞER OTURUMLAR Kongrede bugün ayrıca “Bağımsızlık döneminde edebiyat dergiciliği” konusunun ele alınacağı ikinci bir oturum gerçekleştirilecek. Aynı konunun ele alınmaya devam edileceği yarın ayrıca, “Türk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlık dönemi ve Türkiye edebiyat dergileri”, “Edebiyat dergileri arası işbirliği imkanları” ele alınacak. Kongre, Cuma günü gerçekleştirilecek kültür gezisiyle tamamlanacak.