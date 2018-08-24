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ITUC GENEL SEKRETERİ SHARAN BURROW: "TÜRKİYE'NİN IMF'YE DÖNMEMESİ GEREKİR"

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Sharan Burrow, IMF'nin Türkiye'deki yıkıcı geçmişini göz önünde bulundurarak Türkiye'nin kısa vadede ekonomisini düzeltmek için IMF'ye dönmemesi gerektiğini bildirdi.

ITUC GENEL SEKRETERİ SHARAN BURROW: "TÜRKİYE'NİN IMF'YE DÖNMEMESİ GEREKİR"

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Sharan Burrow, IMF'nin Türkiye'deki yıkıcı geçmişini göz önünde bulundurarak Türkiye'nin kısa vadede ekonomisini düzeltmek için IMF'ye dönmemesi gerektiğini bildirdi.

24 Ağustos 2018 Cuma 13:40
ITUC GENEL SEKRETERİ SHARAN BURROW: "TÜRKİYE'NİN IMF'YE DÖNMEMESİ GEREKİR"

 

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Sharan Burrow, IMF'nin Türkiye'deki yıkıcı geçmişini göz önünde bulundurarak Türkiye'nin kısa vadede ekonomisini düzeltmek için IMF'ye dönmemesi gerektiğini bildirdi.

 

Türk-İş yetkililerinden alınan bilgiye göre Genel Başkanı Ergün Atalay ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow ile Brüksel'de bir araya geldi.

 

ITUC Genel Merkezinde samimi bir ortamda geçen ve iki saat süren görüşmede Atalay, sürdürülebilir ekonomilerin işçi hakları, sendikaların örgütlenme ve toplu pazarlık özgürlüğü açısından önemini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dünya genelinde başlattığı ticaret savaşlarına da değinen Atalay, "Küresel ticaret savaşlarının istihdam üzerinde olumsuz etkilere yol açmasından endişe duyuyoruz. Trump yönetiminin önlemleri Türk işçinin istihdamını tahrip edebilir, bunun etkisi de Türkiye'nin ötesine yayılabilir." dedi.

Atalay, "ticaret savaşları ve döviz kurları üzerindeki oyunların aç gözlü politikacı ve şirketler için fırsata dönüşmemesi gerektiğini" kaydetti.

 

"ITUC, TÜRK ÜYELERİNİ TAM OLARAK DESTEKLEYECEKTİR"

 

ITUC Genel Sekreteri Burrow da ITUC'un işçilerin ekonomik ve temel haklarını korumak için verdikleri mücadelede Türk üyelerini tam olarak desteklemeye devam edeceğini belirterek, ITUC'un istihdamı ve işçi haklarını geriye götürecek herhangi bir ekonomik eyleme karşı duracağını vurguladı.

Burrow, "ITUC tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye için de geçerli olan uluslararası haklarla garanti altına alınmış temel sendikal hak ve özgürlükler temelinde Türk üyelerini tam olarak destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

Ticaret savaşlarının işçiler ve küresel ekonomi açısından kötü olduğunu dile getiren Burrow, bu yöndeki adımların istihdam ve güvenli gelecek için çözüm olmadığını söyledi.

"Bizim için işçi ve insan hakları, insan onuruna yakışır iş ve çevrenin korunmasını sağlayacak yapı üzerine inşa edilmiş uluslararası ticaret sistemini garanti altına alacak küresel diyaloğa ihtiyaç var." ifadelerini kullanan Burrow, Türkiye ekonomisi için şu değerlendirmelerde bulundu:

"IMF'nin Türkiye'deki yıkıcı geçmişini göz önünde bulundurarak Türkiye'nin kısa vadede ekonomisini düzeltmek için IMF'ye dönmemesi gerekir. IMF'nin sicili ve hala savunduğu kemer sıkma politikaları ülkelerin verimlilik potansiyelini engellemektedir. Böyle bir durum çalışan Türk aileleri için felaketlere neden olabilir."

Atalay ve Burrow ayrıca, 4-5 Eylül'de Arjantin'in Mendoza şehrinde düzenlenecek L20 zirvesi öncesi genel bir değerlendirmede de bulundu.

 

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Son Güncelleme: 24.08.2018 16:42
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