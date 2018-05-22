Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102911
ALTIN
190.061
DOLAR
4.5669
STERLİN
6.1484
EURO
5.3953
Gündem gannavuri!
GÜNDEM GANNAVURİ!
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Çetin Sadeli rekora koşuyor
ÇETİN SADELİ REKORA KOŞUYOR
Hani plajlar halkındı!
HANİ PLAJLAR HALKINDI!
banner282
Flaş Haber
Hani plajlar halkındı!
Kapat

İtaly’da yeni hükümet Cumhurbaşkanı Matarella’ya sunuldu

İtalya'da yaklaşık iki haftadır hükümet müzakerelerine devam eden aşırı sağcı Lig ile sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S), hükümet programı ile kabine listesini Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sundu.

İtaly’da yeni hükümet Cumhurbaşkanı Matarella’ya sunuldu

İtalya'da yaklaşık iki haftadır hükümet müzakerelerine devam eden aşırı sağcı Lig ile sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S), hükümet programı ile kabine listesini Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sundu.

22 Mayıs 2018 Salı 08:01
İtaly’da yeni hükümet Cumhurbaşkanı Matarella’ya sunuldu

İtalya'da yaklaşık iki haftadır hükümet müzakerelerine devam eden aşırı sağcı Lig ile sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S), hükümet programı ile kabine listesini Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sundu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkede 4 Mart'ta yapılan ve hiçbir parti veya ittifakın iktidar olmaya yetecek oyu alamadığı seçimlerin ardından yaklaşık iki haftadır müzakereleri sürdüren Lig ve M5S, üzerinde anlaşmaya vardıkları hükümet programı ile kabine listesini Cumhurbaşkanı Mattarella'ya sundu.

YENİ BAŞBAKAN ADAYI HUKUK PROFESÖRÜ CONTE

M5S'nin lideri Luigi Di Maio ile Lig'in lideri Matteo Salvini, parti delegasyonlarıyla beraber Mattarella'yla ayrı ayrı yaptıkları görüşmelerin ardından, kurulacak hükümetin Başbakanlık görevini Floransa ve Luiss üniversitelerinde özel hukuk profesörlüğü yapan Giuseppe Conte'nin yürüteceğini açıkladı.

banner277

M5S'nin lideri Di Maio, hükümet kurulmadan Avrupa Birliği'nden (AB) kendilerine yönelen eleştirilere değinerek, "Avrupa Birliği'nde bizi eleştirenlere şunu söylemek istiyorum ki önce bir başlayalım, sonra bizi eleştirirsiniz." dedi.

Lig lideri Salvini de görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "kimsenin korkmaması gerektiğini, M5S ile kuracakları hükümetle AB mali sınırlarına uyarak ekonomiyi büyüteceklerini" belirtti.

Lig ve M5S'nin hükümet programında, iki kademeli vergi uygulaması, vatandaşlara temel gelir ve "Fornero Kanunu" olarak da bilinen emeklilik yaşını 67'ye çıkaran reformun gözden geçirilmesi, AB bütçesinde esneklik, kumar ve vergi kaçakçılığıyla mücadele gibi noktalar yer alıyor.

 

Son Güncelleme: 22.05.2018 11:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filistin, İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıdı...
Filistin, İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıdı...
Guterres'ten Hizbullah'a Askeri Faaliyetlere Son verme Çağrısı
Guterres'ten Hizbullah'a Askeri Faaliyetlere Son verme Çağrısı
“Firavun gibi yaşamayın”
“Firavun gibi yaşamayın”
"İran’dan ABD’ye Sert Tepki"
"İran’dan ABD’ye Sert Tepki"
Yemen'de Husiler Sivillere Saldırdı: 5 Ölü, 20 Yaralı
Yemen'de Husiler Sivillere Saldırdı: 5 Ölü, 20 Yaralı
Başpiskopos, Cinsel Tacizi Gizlemekten Suçlu Bulundu
Başpiskopos, Cinsel Tacizi Gizlemekten Suçlu Bulundu
Sıcaklar 3 günde 65 can aldı
Sıcaklar 3 günde 65 can aldı
İran'da yabani mantar zehirlenmesi sonucu ölenlerin sayısı 15’e yükseldi
İran'da yabani mantar zehirlenmesi sonucu ölenlerin sayısı 15’e yükseldi
İran'dan ABD'ye sert tepki
İran'dan ABD'ye sert tepki
Pence'ten Kuzey Kore'ye “Libya“ tehdidi
Pence'ten Kuzey Kore'ye “Libya“ tehdidi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim