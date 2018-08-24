İtalya’ya Amerikan yardımı mı geliyor?

Yunanistan'dan sonra Avrupa Birliği'nin en riskli ekonomisi olarak gösterilen İtalya'ya Trump'tan yardım teklifi geldi. Borçları 500 milyar euroya dayanan İtalya ABD'ye yüklü miktarda tahvil satabilir. Trump'ın asıl amacının ise Euro'dan ayrılmayı düşünen İtalya'yı ticaret savaşlarında iyi bir müttefik yapmak olduğu konuşuluyor.

İtalyan gazetesi Corriere della Sera'da yer alan habere göre Euro Bölgesi'nin zayıf halkasını kurtarmak için ABD yardım önerdi. Beyaz Saray'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump faiz getirisi yükselen İtalyan tahvilleriyle ilgili bir alım programı başlatma önerisini Conte'ye sundu.

Tahvil alım programının 2019 yılında başlaması beklenirken İtalya'nın kamu borcu bu yılın sonunda 500 milyar euroya dayanacak. Ülkede yaşayan her vatandaş milli gelirin yüzde 130'u kadar borçlu durumda.

Nisan ayı itibariyle Türkiye’nin kamu borcunun GSYH’ya oranı yüzde 50 seviyesindeydi. Kamu borcu milli gelirine en yüksek oranda olan ilk 10 ülke. TABLO: :Sozcu.com.tr

İtalya şu an Avrupa'daki düşük faiz trendi sayesinde borçlarını çevirebiliyor. Fakat faizler küçük de olsa yükseldikçe ülkenin işi zorlaşacak.

CNBC'ye değerlendirmelerde bulunan analist Christopher Wood Euro'yu bırakmayı tartışan İtalya'nın ticaret savaşlarında ABD'nin iyi bir müttefiki olabileceğini söylüyor.