İtalyanlar Aşureyi Sevdi

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Tevere Enstitüsü, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği Aşure Günü programında aşureyi önce tanıttı sonrasında da ikram etti. Katılımcıların çoğunun ilk kez tattığı aşurenin tadı, misafirlerin damağında kaldı.



Roma'da diyalog faaliyetlerinde bulunan Tevere Enstitüsü, Muharrem ayı münasebetiyle Aşure Günü düzenledi. Moderatörlüğünü enstitünün proje koordinatörü Mustafa Cenap Aydın'ın yaptığı programa Vatikan'a bağlı Pisai Üniversitesi'nin İslam Uzmanı Prof. Dr. Francesco Zannini, Gregoriana Üniversitesi'nden öğrenciler, çeşitli sivil toplum kuruluşlarından yöneticiler, gazeteciler ve Roma'da yaşayan Türkler katıldı. Aydın'ın yaptığı kısa tanıtımın ardından Gregoriana Üniversitesi'nde lisansüstü araştırmalar yapan Bahar Dik ve Zeynep Tokaç'ın hazırladıkları, aşurenin tarihi sürecini ve Muharrem ayının önemini belirten sunumu yaptı.



Sunumda geçen "Aşurenin içindeki her bir malzeme tatlarını yitirmeden nasıl bir arada güzel bir tat ortaya çıkarıyorsa insanlar da aynı şekilde kendi hallerini koruyarak bir arada güzelliklere sebep olabilir" sözü geceye damgasını vurdu. Aşurenin tarifinin ve yapılışının anlatılmasının ardından aşureler ikram edildi.