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“italyan Moda Devi Versace Satılıyor” İddiası

Roma, 24 Eylül 18 : İtalya’da yayınlanan Corriere della Sera gazetesi ünlü moda devi Versace\'nin 2 milyar euroya ABD\'li bir şirkete satılacağını duyurdu.

“italyan Moda Devi Versace Satılıyor” İddiası

Roma, 24 Eylül 18 : İtalya’da yayınlanan Corriere della Sera gazetesi ünlü moda devi Versace\'nin 2 milyar euroya ABD\'li bir şirkete satılacağını duyurdu.

24 Eylül 2018 Pazartesi 13:35
“italyan Moda Devi Versace Satılıyor” İddiası

Roma, 24 Eylül 18 : İtalya’da yayınlanan Corriere della Sera gazetesi ünlü moda devi Versace\'nin 2 milyar euroya ABD\'li bir şirkete satılacağını duyurdu.

Gazetenin, kaynaklarına dayandırdığı haberine göre satış kararı salı günü ilan edilebilir.

Corriere della Sera ayrıca, markanın kreatif direktörü ve başkan yardımcısı Donatella Versace\'nin salı günü için Milano kentinde bir personel toplantısı çağrısı yaptığını da aktardı. Ancak şirket satış haberleri konusunda açıklama yapmayı reddetti

​ALICILAR ARASINDA MİCHAEL KORS’UN ADI ÖNE ÇIKIYOR

Alıcılar arasında ünlü ayakkabı markası Jimmy Choo, lüks mücevher markası Tiffany & Co ve ABD\'li moda evi Michael Kors\'un adı geçse de  Bloomberg ve Reuters markanın Michael Kors\'a satılacağını duyurdu.

Versace markasının hisselerinin yüzde 20\'si 2014\'te ABD\'li özel sermaye şirketi Blackstone\'a satılmıştı. Yüzde 80\'lik hisse ise Versace ailesinin elinde bulunuyor.

Versace, 1978\'de Donatella Versace\'nin ağabeyi olan ve 21 yıl önce öldürülen moda tasarımcısı Gianni Versace tarafından kurulmuştu.

 (SPUTNIK/VOGUE/FG)

 

 

 

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