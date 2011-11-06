İtalyan Senatörden KKTC'ye Destek

İtalya'da iktidardaki Özgürlükçü Halk Partisi'ne (PdL) mensup senatör Paolo Pietro Amato, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) çok sevdiğini belirterek, ada çevresinde yaşanan sondaj

krizinde Türkiye ile KKTC'ye hak verdiğini söyledi.

İtalya Cumhuriyet Senato Üyesi Paolo Pietro Amato, KKTC vatandaşlığı almasını, adanın çevresinde yaşanan sondaj krizini, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Temmuz 2012'de Avrupa Birliği (AB) dönem

başkanlığını üstlenecek olmasını ve ülkesinin içinde bulunduğu ekonomik krize ilişkin görüşlerini, AA muhabirine açıkladı.

İtalya'da Kıbrıs'ın durumunun çok iyi bilinmediğine dikkati çeken senatör Amato, "Kıbrıs'a ayak basmadan önce KKTC vatandaşı olmaya karar verdim, çünkü Türklerin başına gelenleri, Rumlar tarafından yapılan şiddeti ve kötü davranışları gördüğümde, yanlarında olmaya karar verdim" dedi.

Amato, destek olmak açısından bunun da yetmeyeceğini düşündüğünü belirterek, sembolik bir anlamı olması bakımından KKTC vatandaşlığı almayı talep ettiğini ve bunu aldığı için çok mutlu olduğunu bildirdi.

İtalya'da KKTC hakkındaki yanlış bilgileri düzeltme arayışında olduğunu ifade eden senatör Amato, vatandaşlığı aldıktan sonra KKTC'ye gittiğini belirterek, "Harika bir denizi var, çok güzel yerler var. Şimdi kuzeye gitmek çok hoşuma gidiyor. İkinci vatanım oldu" diye konuştu.

KKTC'ye yakın olmasının esasen Türkiye sevgisinden kaynaklandığını kaydeden İtalyan senatör, "Türkiye'yi çok sevmem, benim Kıbrıs Türk halkının çektiği acılarla tanışmamı sağladı" ifadesini kullandı.

Amato, bugüne kadar çözüme ulaşamayan Kıbrıs sorununun AB'nin genişlemesinde önemli bir sorun olması ve doğu Akdeniz'in güvenliğinin kendisini ilgilendirdiğini aktardı.

ADA ÇEVRESİNDEKİ SONDAJ KRİZİ

Kıbrıs çevresinde Rum kesiminin tek taraflı olarak başlattığı ve uluslararası krize neden olan doğal kaynak arama-sondaj faaliyetlerinin sorulması üzerine İtalyan senatör, "Türkiye'nin pozisyonunu doğru buluyorum" dedi.

Türkiye'nin adadaki iki toplum arasında kesin çözüm olana dek tek bir Kıbrıs devletini tanımadığını hatırlatan Amato, adadaki son gelişmeler ışığında Türkiye'nin tavrını benimsediğini bildirerek, "Erdoğan iyi yaptı. Çünkü uluslararası toplum tanımasa da adada bir sınır var. İki ayrı devlet var. Dolayısıyla karasularının paylaşımı da ikiye bölünür. Türkiye'nin tavrı doğru" diye konuştu.

"Kıbrıslı Rumlar, eğer böyle deniz kendilerinmiş gibi suları parsellemeye devam ederlerse, bu büyük hata olur" diyerek, Rumları uyaran Amato, probleme çözüm bulunmaması durumunda, sorunun sadece Ankara-Brüksel hattında kalmayacağı, kapsamının daha genişleyeceği öngörüsünde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN MANTIKLI BİR DIŞ POLİTİKASI VAR"

Adadaki doğalgaz arama faaliyetlerinin yarattığı krize paralel olarak, Rum yönetiminin Temmuz 2012'de AB Dönem Başkanlığını üstlenecek olmasıyla ilgili senatör Amato, Başbakan Erdoğan'ın ilişkileri dondurma çıkışını doğru bulduğunu belirterek, "Türkiye'nin mantıklı bir dış politikası var. Türkiye, KKTC'yi tanıyor, adada bir çözüm olması gerektiğini söylüyor ve müzakereleri destekliyor"

dedi.

AB organlarındaki işleyişe dikkati çeken Amato, "Ben, AB'de bazı mekanizmaların (dönem başkanlığının alfabetik sıraya göre belirlenmesi) otomatik olmaması gerektiğini söylüyorum" dedi.

Rum yönetiminin dönem başkanlığını yanlış bulduğunu kaydeden senatör, "Rumların, AB'ye girmek için söylediği yalanları herkes biliyor. Bilinen ikinci bir gerçek ise Rumlar, AB kaynaklarının kuzeyin kalkınması için kullanılmasını bloke ediyor" diye konuştu.

"AB, şimdi dönem başkanlığını da verecek, Kıbrıslı Türklere ve Türkiye'ye bundan daha kötü ne yapabilir ki?" diye ironi yapan Amato, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rumlar, Türkiye'nin AB'ye girişini de bloke ediyorlar. Birçoğu; Başbakan Erdoğan'ın ilişkileri dondurma açıklamasıyla kaslarını gösterdiği yorumunu yapıyor, ama bence Erdoğan dik durdu."

"KIBRIS'TA ÇÖZÜM OLACAĞINA İNANMIYORUM"

KKTC vatandaşı Amato, Kıbrıslı liderlerin BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun himayesinde New York'ta çözüm için bir araya geldikleri hatırlatılarak, "Adada çözüm olabilir mi" sorusuna şu cevabı verdi:

"Adada çözüm olacağına inanmıyorum. Bunu göremiyorum. Gerçeğin görülmesinden yanayım. Nedir o gerçek? Gerçek: bölünmüş bir ada, iki devletli. Aynı Avrupa'nın diğer yerlerinde olduğu gibi. Kosova ve Çekoslavakya. Kosova konusunda anlaşan AB'nin Kıbrıs konusunda her zaman söyleyecek bir sözü var."

Paolo Pietro Amato, Kıbrıs sorununun çözümü için devam eden müzakereleri boşa dönen tekere benzeterek, dengesiz taraflar arasında süren müzakerelerde bir sonuca varmanın imkansız olduğundan söz etti. İtalyan senatör, bir tarafta her şeyin olduğunu, diğer tarafta ise hiçbir şeyin olmadığını ifade ederken, bunda AB'nin de suçu olduğunu belirtti.

Rumlarla herhangi bir münasebeti olup olmadığı sorulan senatör Amato, "Vatandaşlık aldığımda onlardan kötü söz işittim, ama önemli değil. Bu onların kültürlerinde var" diyerek, başından geçenleri anlattı.

Güney Kıbrıs Rum kesiminin Roma'daki elçisinin, İtalyan girişimcileri ve turizmcileri KKTC'de iş yapmamaları konusunda korkuttuğunu söyleyen Amato, konuyu İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini'ye taşıdığını bildirdi.

Senatör Amato, Rum elçisinin gerçekle bağdaşmayan yanlış bilgiler verdiğini ifade ederek, "Bu benim hoşuma gitmiyor. Çünkü İtalyan iş adamlarına karşı saygıları yok. Bir büyükelçilik böyle küstah bir şekilde korku yayamaz. Kıbrıslı Türklerden bu kadar endişe eden bir büyükelçiyle benim alakam olamaz. Başbakan Erdoğan'ı anlıyorum. AB, zor bir dönem başkanlığı geçirecek" dedi.

İtalya'nın başını ağrıtan borç krizinin sorulması üzerine iktidardaki Özgürlükçü Halk Partisi (PdL) mensubu senatör Paolo Pietro Amato, ülkesinin zor bir dönemden geçtiğini kaydetti.

İtalya'nın krizi yenebilecek kapasitesi olduğundan bahseden senatör, "Ülkem zor zamanlarda daha iyisini verebilir. Bu hep böyle olmuştur bizim tarihimizde. Umutsuz olduğumuz zamanlarda, en tepeye çıkmasını bilmişizdir" diye konuştu.

Amato, İtalya'nın bu borcu kesmemesi durumunda, ekonominin üstüne ağır bir yük bineceğini ve gençlerin geleceğinin yok olma riskinin olduğunu da söyledi.

Bir para birimiyle 17 ülkenin idare edildiğini ve etkin bir merkez bankasının olmadığı görüşlerini aktaran Amato, bu konuda AB'nin bir politikasının olmamasının piyasalarda korku yarattığını, bunun da herkesin kendisini düşünmesine neden olduğunu savundu.

Amato, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in krizi çözme gibi bir gayelerinin olmadığını, esas amaçlarının kendi ülkelerini korumak olduğunu ileri sürdü. Senatör, krizden çıkış reçetesinin ise işbirliğine dayandığının altını çizdi.