İtalyan Sanatçı Nina Zilli, Türkiye'de İlk Kez Sahne Alacak...

Nina Zilli olarak tanınan İtalyan şarkıcı Maria ChiaraFraschetta, 10 Mayıs'ta müzikseverlerle buluşacak.

Son albümü "Modern Art"ı geçen yıl çıkaran sanatçı, dünya turnesi kapsamında Türkiye'ye gelecek.

Konservatuvarda opera şarkıcılığı bölümüne 13 yaşındayken başlayan sanatçı ilk kez konser vereceği Türkiye'de, İş Sanat'ta sahne alacak.

İlk grubu "TheJerks"i, 1997'de kuran ve farklı ülkelerde yaşayan Fraschetta, Nina Zilli adıyla ilk single çalışması olan "50mila" yı 2009'da piyasaya sürdü.

"SempreLontano" albümüyle büyük bir başarı yakalayan Nina Zilli, 2012 Sanremo Müzik Festivali'nde İtalya'yı Eurovision Şarkı Yarıması'nda temsil etmek üzere seçildi ve yarışmaya "L'amore e femmina" şarkısıyla katıldı.