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İtalyan Polisinden Türkiye'ye 20 Ton Esrar Taşıyan Gemiye Akdeniz'de Operasyon

İtalyan mali polisinin Akdeniz'de yaptığı bir operasyonla Türkiye'ye ilerleyen bir yük gemisinde, piyasa değeri yaklaşık 200 milyon euro olan 20 ton esrar ele geçirildi.

İtalyan Polisinden Türkiye'ye 20 Ton Esrar Taşıyan Gemiye Akdeniz'de Operasyon

İtalyan mali polisinin Akdeniz'de yaptığı bir operasyonla Türkiye'ye ilerleyen bir yük gemisinde, piyasa değeri yaklaşık 200 milyon euro olan 20 ton esrar ele geçirildi.

10 Ağustos 2018 Cuma 19:03
İtalyan Polisinden Türkiye'ye 20 Ton Esrar Taşıyan Gemiye Akdeniz'de Operasyon

İtalyan mali polisinin Akdeniz'de yaptığı bir operasyonla Türkiye'ye ilerleyen bir yük gemisinde, piyasa değeri yaklaşık 200 milyon euro olan 20 ton esrar ele geçirildi.

İtalyan mali polisinin Akdeniz'de yaptığı bir operasyonla Türkiye'ye ilerleyen bir yük gemisinde, piyasa değeri yaklaşık 200 milyona euro olan 20 ton esrar ele geçirildi.

Panama bandıralı 'Remus' isimli gemi, İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan yola çıkmış ve Mısır'ın İskenderiye limanından geçerek Türkiye'deki Tuzla  Limanı'na demirleyeceğini bildirmişti. Ancak geminin denizdeki şüpheli manevraları güvenlik güçlerinin dikkatini çekti.

UZUN SÜREDİR ŞÜPHELENİLİYORDU

Uzun süredir geminin faaliyetlerinden şüphelenen ve takipte olan İtalyan Mali Polisi, geminin yerini ve hareketlerini gösteren AIS sistemi defalarca kapatılıp açılınca harekete geçti. Mali Polis'ten yapılan açıklamaya göre, geminin "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında son yıllarda sıklıkla başrol oynayan Kuzey Afrika  ülkeleri" yakınlarında AIS sistemini kapatması üzerine operasyon kararı alındı.

20 TON ESRAR BULUNDU

Gemiye yapılan operasyonda, depolardaki gazyağının içine gizlenmiş 650 paketin içinde toplamda 20 ton esrar bulundu. Uyuşturucuya ve 400 bin litre gazyağına el koyulurken 11 kişilik mürettebat gözaltına alındı. Mürettebatın tamamının karadağ vatandaşı olduğu belitildi. Gemideki uyuşturucunun muhtemelen Avrupa pazarına sürülmesinin planlandığı açıklandı.

ABD OLMAK ÜZERE BİRÇOK DEVLETİN İŞBİRLİĞİYLE

İtalyan Mali Polisi'nin operasyonu, ABD, Portekiz Karadağ güvenlik güçleri ve Avrupa Birliği'nin Europol gücüyle işbirliği içinde düzenlendi. Operasyon 31 Temmuz'da düzenlenirken resmi açıklama, gemideki incelemelerin sona ermesinin ardından yapıldı.

PALERMO LİMANINA ÇEKİLDİ

Uluslararası sularda yapılan operasyonun ardından gemi Sicilya adasındaki Palermo Limanı'na çekildi. Geminin mürettebatı hakkında uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla soruşturma açıldı. 

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