İtalya'da sel felaketi

İtalya'nın Cenova kentinde aşırı yağmurların etkisiyle nehirler taştı, ev ve caddeler sular altında kaldı. Kentte birinci derece alarm ilan edilmesine rağmen okulların tatil edilmemesi, bilançoyu ağırlaştırdı. İlk bilgilere göre, ikisi çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.



İtalya’nın Liguria Bölgesi’nde bulunan Cenova kenti yakınlarında geçen hafta meydana gelen sel baskını ve erozyonun yaraları sarılmadan, sabah erken saatlerde etkili olan yağmur nehirlerin taşmasına neden oldu.



Sadece bir günde yıllık yağışın yüzde 30’unu alan Cenova’nın merkezinden geçen Bisagno, Fereggiano ve Sturla nehirleri yağışın etkisiyle taştı.

Sel suları altında kalan apartmanda bulunan 3 kadın ile 2 çocuk boğularak öldü. Aynı bölgede sel suları tarafından sürüklenip çarpışan iki aracın arasında kalan bir kadın da hayatını kaybetti. Bir kişinin de sel suyuna kapılıp yaşamını yitirdiği bildirildi.



24 saat önceden meteoroloji yetkililerinin bölgede yağış beklendiğine yönelik açıklamalarıyla kentte birinci derece alarm ilan edilmesine rağmen okulların tatil edilmemiş olması kentte tam anlamıyla panik havası yarattı.



Nehirlerin taşmasıyla birlikte okullara koşup çocuklarını almak isteyenlerin araçları yolda kaldı. Acil yardım ekiplerinin de müdahalede yetersiz kalması ve takiben gelen can kayıpları haberleri yerel yönetimi eleştiri oklarının hedefi yaptı.



"BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ"



Cenova Belediye Başkanı Marta Vincenzi ise, "Cenova’da şimdiye kadar hiç böyle bir şey görülmedi. Bir tsunamiydi" sözleriyle kendini savunmaya çalıştı. Vincenzi ayrıca, "Evet alarmdaydık ama yeterince hazır olamadık. Ancak polemik yapılacak gün değil" diyerek herkesin güvenli, yerlerde kalması gerektiğini, yağışın devam edeceğini belirtti.



Yağışlı havanın Pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Aynı bölgede geçtiğimiz hafta meydana gelen erozyon ve sel baskınları sonucunda da 10 kişi hayatını kaybetmişti. Hala bazı yerleşim yerleriyle bağlantı kurulamadı. Bölge için olağanüstü hal ilan edilmesi bekleniyor.



Bölgeyi geçen hafta da fırtına ve seller vurmuş, Liguria ve Tuscany'de 10 kişi ölmüştü.