İtalya’da dehşet evi… Eve kapattığı kadına 2 hafta boyunca…

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail’de yer alan habere göre, adı açıklanmayan kadın, Facebook’ta tanıştığı Mamadou Jallow’la birlikte İtalya’ya gitti.

Burkina Faso’lu adamla tatil yapacaklarını düşünen kadın, Jallow tarafından zorla bir eve götürüldü. Rosarno bölgesinde yaşanan olayda 39 yaşındaki kadın, Jallow ve iki arkadaşı tarafından defalarca tecavüze uğradı.

Telefonu ve pasaportu da adamlar tarafından el konulan kadın, 2 hafta boyunca dehşeti yaşadı. Jallow ve arkadaşlarının evde olmadığı sırada telefonuna ulaşan kadın polisi ve ailesini arayarak yardım istedi. Camdan kaçmayı başaran kadın olay yerine gelen polisler tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kadın, Jallow ve arkadaşlarının kendisini ‘seks kölesi’ yaptıklarını söylerken, üç adam polis tarafından tutuklandı.