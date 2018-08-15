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İtalya’da Bir Kısmı Çöken Köprü Yıkılacak....

CENOVA KENTİNDEKİ A10 OTOYOLUNDA BİR KISMI ÇÖKEN MORANDİ KÖPRÜSÜ YIKILACAK

İtalya’da Bir Kısmı Çöken Köprü Yıkılacak....

CENOVA KENTİNDEKİ A10 OTOYOLUNDA BİR KISMI ÇÖKEN MORANDİ KÖPRÜSÜ YIKILACAK

15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:23
İtalya’da Bir Kısmı Çöken Köprü Yıkılacak....

CENOVA KENTİNDEKİ A10 OTOYOLUNDA BİR KISMI ÇÖKEN MORANDİ KÖPRÜSÜ YIKILACAK
ÇOK SAYIDA ARACIN ZEMİNE DÜŞTÜĞÜ VE BAZI ARAÇLAR İLE BİNALARIN ENKAZ ALTINDA KALDIĞI FACİADA 35 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 15 KİŞİ YARALANDI 
FACİANIN KÖPRÜNÜN ŞİDDETLİ YAĞMUR, FIRTINA VE DÜŞEN YILDIRIMA DAYANAMAMASI NEDENİYLE MEYDANA GELDİĞİ BELİRTİLİYOR
 İtalya’nın kuzeybatısındaki Cenova kentinde bir kısmı çöken Morandi Köprüsü’nün yıkılacağı bildirildi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Edoardo Rixi, köprünün yıkılacağını duyurdu. 
Rixi, "Trafiğin üzerinde ciddi sonuçları olacak ve vatandaşlarla şirketler için de sorun teşkil edecek ama Morandi Köprüsü’nün tamamı yıkılmak zorunda. Ayrıca öyle bir köprü yıldırım veya fırtına nedeniyle yıkılmaz, bu olayda suçlu olanlar bulunmalı." ifadelerini kullandı.
OLAYDA 35 KİŞİ ÖLDÜ, 15 KİŞİ YARALANDI
Dün A10 otoyolu üzerinde bulunan yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki Morandi Köprüsü’nün bir kısmının çökmesiyle çok sayıda aracın zemine düştüğü, bazı araçlar ile civardaki binaların da köprünün enkazında kaldığı olayda, 35 kişi hayatını kaybetti.
Yaşamını yitiren kişilerden 3'ünün 8, 12 ve 13 yaşında çocuklar olduğu belirtilen faciada, 3 kişinin ise kimliğinin belirlenemediği aktarıldı. 
Faciada 12'si ağır olmak üzere 15 kişinin yaralandığı, yaralılardan birinin gece saatlerinde taburcu edildiği öğrenildi.
Ayrıca kaybolanlar da olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının hem enkaz alanında hem de nehir yatağında sürdüğü bildirildi.
Başbakan Giuseppe Conte, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio ile Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli de bugün Cenova’da olacak.
Conte, hastanedeki yaralıları ziyaret edecek, yerel yetkililerle ve bakanlarla bir araya gelecek.
ÇÖKME RİSKİ DEVAM EDİYOR
Öte yandan, köprünün diğer kısımlarının da çökme riski bulunuyor. Cenova Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu sebeple civardaki 11 bina ile 440 kişi tahliye edildi. Tahliyeler devam ettiği için bu sayının daha da artabileceği belirtiliyor. Köprünün yapısal bir sorun nedeniyle çökmüş olabileceği ancak olayda şiddetli yağmur ve fırtınanın da etkili olduğu vurgulanıyor.
Görgü tanıklarından biri, köprünün yıldırım düşmesinin ardından çöktüğünü anlattı.
Edinilen bir diğer bilgiye göre, 2011 yılında hazırlanan bir raporda köprünün çürüdüğü bilgisi yer aldı. Bir İtalyan karayolu şirketinin hazırladığı raporda, "Araç kuyrukları ve trafiğin boyutu, özellikle kalabalık saatlerdeki yoğun talep nedeniyle Morandi viyadüğünün günden güne çürümesine neden oluyor." ifadesine yer verildi.
ÇALIŞMA BAKANI KÖPRÜNÜN BAKIMINI YAPAN ŞİRKETİ SUÇLADI
Köprünün idare ve bakımını yürüten Autostrade per l'Italia şirketi, köprünün tabanının sağlamlaştırılması için çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğünü ve köprü ile köprüdeki çalışmaların sürekli gözlem ve denetim altında olduğunu savunuyor.
Ancak Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio, sorumlunun şirket olduğunu vurguladı.
Di Maio, "İdarecilerin adı soyadı belli, Autostrade per l'Italia. Yıllarca bireylerin idaresinin daha iyi olacağı söylendi. Ama yetkili kişi bize kalkmış köprünün sağlam olduğunu söylüyor. Bunlar bahane. Autostrade'nin bakımı yapması gerekiyordu ama yapmadı. İstifa etmeleri gerekiyor." dedi.
Ulaştırma Bakanı Toninelli'nin gerekli süreci başlattığını belirten Di Maio, hem vatandaşların mağdur olmaması hem de şehrin bir an önce normale dönmesi için gerekli bütün çalışmaları yapacaklarını da sözlerine ekledi.
Dün İtalya'nın Cenova kentinde A10 otoyolundaki Morandi Köprüsü'nün bir kısmı çökmüştü. Köprünün bazı araçlar ile binaların üzerine yıkıldığı ve çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı bildirilmişti. Olayda 35 kişi hayatını kaybetmiş,15 kişi de yaralanmıştı. 
Köprü, alışveriş merkezleri, fabrikalar, bazı yerleşim yerleri, Cenova-Milano tren hattı ve bir nehrin üzerinden geçiyor.
 

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Son Güncelleme: 15.08.2018 14:01
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