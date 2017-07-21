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21 Temmuz 2017 Cuma 07:12

İtalya Yasal Göçmen İstiyor

İtalyan Sosyal Güvenlik Kurumu (INPS) Başkanı Tito Boeri, İtalyan emeklilik sistemine yasal göçmenlerin katkı yapmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

İtalya Yasal Göçmen İstiyor
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İTALYAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI BOERİ, ÜLKESİNİN EMEKLİLİK SİSTEMİNİN YASAL GÖÇMENLERİN KATKISINA İHTİYACI OLDUĞUNU BELİRTTİ

Roma, 21 Temmuz 17 : İtalyan Sosyal Güvenlik Kurumu (INPS) Başkanı Tito Boeri, İtalyan emeklilik sistemine yasal göçmenlerin katkı yapmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Temsilciler Meclisinde göçmenlerle ilgili bir komisyon toplantısına katılan Boeri, yasal göçmenlerin İtalyan sosyal güvenlik sistemine yaptığı katkıya dikkati çekerek, “Onlar her yıl 8 milyar avroluk sosyal katkı payı ödemesi yapıyorlar bunun 3 milyarını emeklilik geri ödemesi olarak alıyorlar, 5 milyar avro net olarak INPS kasasına kalıyor.” dedi.

Boeri, “Bizim sosyal güvenlik fonumuzu finanse edebilmek için yasal göçmenlere ihtiyacımız var.” ifadesini kullandı.

Boeri’nin açıklamalarına aşırı sağ partilerden tepki gecikmedi. Aşırı sağcı ve göçmen karşıtı tezleriyle bilinen Kuzey Birliği Partisi (LN) lideri Matteo Salvini, Boeri’nin sözlerine Twitter'dan “Kendisi Mars’ta yaşıyor” yazarak tepki gösterdi.

LN’den Senatör Roberto Calderoli de göçmenlerin İtalyan gençlerin iş bulmasını engellediğini ileri sürdü.

(AA/ÖZ/HA)

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