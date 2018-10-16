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İtalya Ve Fransa Arasında Afrikalı Düzensiz Göçmen Krizi

Roma, 16 Ekim 18 (TAK): İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı MatteoSalvini,

İtalya Ve Fransa Arasında Afrikalı Düzensiz Göçmen Krizi

Roma, 16 Ekim 18 (TAK): İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı MatteoSalvini,

16 Ekim 2018 Salı 15:14
İtalya Ve Fransa Arasında Afrikalı Düzensiz Göçmen Krizi
Roma, 16 Ekim 18 (TAK): İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı MatteoSalvini, "Fransa\'nın Afrikalı düzensiz göçmenleri, İtalya sınırına bıraktığı" iddiasına ilişkin, "Uluslararası bir rezillikle karşı karşıyayız ve (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron hiçbir şey yokmuş gibi davranamaz. Özür kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.
Facebook hesabından Fransız jandarmasının iki ülke sınırının İtalya tarafındaki Claviere\'de iki düzensiz göçmeni gizlice bırakıp gittiği iddiasına ilişkin açıklama yapan Salvini, göçmenlerin İtalya tarafındaki ormanlık alanı bırakılıp gidilmesinin "hata ya da kaza" olarak nitelenemeyeceğini belirtti.
Salvini, "Claviere’de olan şey, ülkemize yönelik eşi görülmemiş bir saldırıydı. Birleşmiş Milletlerden (BM) Avrupa’ya kadar uluslararası kuruluşlar, insanların yardım olmadan ve bildirim bile yapılmadan boş bir bölgeye bırakılmasını ‘mide bulandırıcı’ bulmuyor mu merak ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bu göçmenlerin kim olduğu, nereden geldikleri ve neden terk edildikleri gibi soruları olduğuna dikkati çeken Salvini, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Fransızlar neden jandarmaların yolu bilmediğinden bahsediyor, eğer öyleyse minibüs kendi ülkesine nasıl hızlıca ve hiç tereddüt etmeden dönebildi? Bu olayın sonuna kadar gideceğiz. Uluslararası bir rezillikle karşı karşıyayız ve Macron hiçbir şey yokmuş gibi davranamaz. Özür kabul etmiyoruz." 
FRANSA’NIN İTALYA SINIRINA GÖÇMENLERİ BIRAKTIĞI İDDİASI
Fransa sınırındaki Claviere\'de görev yapan İtalyan polisi, cuma günü Fransız jandarmaların bir araçla gelerek düzensiz göçmen olduğu tahmin edilen iki Afrika kökenli kişiyi ağaçlık alana bıraktığını bildirmişti.
İtalyan İçişleri Bakanlığı, polisin, göçmenleri bırakan Fransız aracın plakasını not aldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.
Olay üzerine İtalya Dışişleri Bakanlığı Fransa’nın Roma Büyükelçisinden konuya ilişkin izahat istemiş, İtalya’nın Paris Büyükelçiliğinin de olayın açıklığa kavuşturulması için ilgili Fransız yetkililere resmi talepte bulunduğu kaydedilmişti.
Başbakan Yardımcısı Salvini dün yaptığı açıklamada da "Birileri gerçekten kanunları, sınırları ve anlaşmaları ihlal ederek bizi Avrupa’nın mülteci kampı gibi kullanmayı düşünüyorsa, büyük bir hata yapıyorlar. Her yerde ve tüm seviyelerde ülkemizin onur ve haysiyetini savunmaya hazırız." demişti.
Fransa\'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı NathalieLoiseau, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Fransa ve İtalya arasında göç konusundaki iş birliğinin öneminin altını çizerek, "Bu tür kazaların bir daha yaşanmayacağını" söylemişti.
(AA/AK/FEZ)

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