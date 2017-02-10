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10 Şubat 2017 Cuma 07:16

İtalya İle Tunus 5 Yeni Anlaşma İmzaladı

İtalya ile Tunus arasında enerji, eğitim, sağlık, kültür, kalkınma ve düzensiz göçe ilişkin 5 yeni anlaşma imzalandı

İtalya İle Tunus 5 Yeni Anlaşma İmzaladı
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İTALYA VE TUNUS ARASINDA ENERJİ, EĞİTİM, SAĞLIK, KÜLTÜR, KALKINMA VE GÖÇ KONULARINDA ANLAŞMALAR İMZALANDI

İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI ALFANO: "İKİ ÜLKE, AKDENİZ’İN BİR BÖLÜMÜNÜ BİRLİKTE KONTROL EDİP, İNSAN KAÇAKÇILARINI ENGELLEMEK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞIYOR"

Roma, 10 Şubat 17 : İtalya ile Tunus arasında enerji, eğitim, sağlık, kültür, kalkınma ve düzensiz göçe ilişkin 5 yeni anlaşma imzalandı.

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi’nin İtalya'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında iki ülke dışişleri bakanları Angelino Alfano ve Humeys el-Cihinavi'nin katıldığı törenle enerji, eğitim, sağlık, kültür, kalkınma ve göç konularında bir dizi anlaşma imzalandı.

İmza törenine anlaşmaların alanıyla ilgili iki ülkenin diğer bakanları da katıldı. Roma’daki Exedra Hotel’de gerçekleştirilen törende, 2017-2020 yıllarına yönelik kalkınma alanında iş birliği, kültürel programlar, eğitim araştırmaları, ulaşım, sağlık ve iki ülke arasında elektrik transferine ilişkin karşılıklı iş birliğini öngören 5 yeni anlaşma, atılan imzalarla hayata geçti.

Bu anlaşmalara ek olarak Alfano ve El-Cihinavi, yasa dışı göç ile insan kaçakçılarına yönelik iki ülke arasındaki iş birliğini arttırmaya yönelik ortak açıklama metnini de onayladı.

Törende açıklama yapan İtalyan Bakan Alfano, bu anlaşmalar nedeniyle bugünün iki dost halk arasında önemli bir gün olduğunu belirterek, Tunus demokrasisini desteklemek ve daha güçlendirmek istediklerini dile getirdi.

Alfano, düzensiz göç sorununa ilişkin Tunus ile ortak hareket ettiklerini ifade ederek, “İki ülke, Akdeniz’in bir bölümünü birlikte kontrol edip, insan kaçakçılarını engellemek için birlikte çalışıyor. Bu anlaşmalar, iki ülke arasında 2011 yılında imzalanan yasa dışı düzensiz göç ve Tunuslu göçmenlerin geri gönderimini düzenleyen ve işleyen uzlaşının uygulanmasına katkıda bulunma niyetinde.” dedi.

Düzensiz göç ile İtalya’ya 2011 yılında Tunus üzerinden çoğu sahra altı ülkelerden olmak üzere 20 bin göçmenin geldiğini kaydeden Bakan Alfano, 2016’da ise bu sayının bine kadar gerilediği bilgisini paylaştı.

Öte yandan Bakan Alfano bugün Roma’da katıldığı Akdeniz Stratejik Büyüme Forumu kapsamında Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Maitig ile bir araya geldi. Bu görüşme sonrasında açıklama yapan Alfano, İtalya’nın Tobruk’ta şu anda uygun koşullar olmamasına rağmen konsolosluk açmak için çalışmalar yürüttüğünü aktardı. Alfano, Libya ile geçen hafta düzensiz göçü önlemeye yönelik yaptıkları anlaşmanın sihirli değnek olmadığını ama iyi bir anlaşma olduğunu kaydetti.

(AA/RU/GÜL)

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