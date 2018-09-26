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İtalya\'dan Macron\'a Tepki

“MACRON’DAN HUKUK VE İNSANLIK ÜZERİNE DERS ALMAYACAĞIZ”

İtalya\'dan Macron\'a Tepki

“MACRON’DAN HUKUK VE İNSANLIK ÜZERİNE DERS ALMAYACAĞIZ”

26 Eylül 2018 Çarşamba 15:04
İtalya\'dan Macron\'a Tepki
“MACRON’DAN HUKUK VE İNSANLIK ÜZERİNE DERS ALMAYACAĞIZ”
“GEÇEN AYLARDA KENDİSİ İTALYA İLE SINIRI KAPATARAK 50 BİNDEN FAZLA GÖÇMENİ, EN ÖNEMLİSİ DE KADIN VE ÇOCUKLARI GERİ ÇEVİRDİ"
Roma, 26 Eylül 18 : İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ülkesine yönelik eleştirilerine ilişkin, "Macron’dan hukuk ve insanlık üzerine ders almayacağız. Geçen aylarda kendisi İtalya ile sınırı kapatarak 50 binden fazla göçmeni, en önemlisi de kadın ve çocukları geri çevirdi.” dedi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Başbakan Yardımcısı Salvini, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un "İtalya ile Avrupa Birliği (AB) arasında kriz olduğuna ve İtalya’nın uluslararası hukuka riayet etmediğine" ilişkin sözlerine tepki gösterdi.
Salvini, "Macron’dan hukuk ve insanlık üzerine ders almayacağız. Geçen aylarda kendisi İtalya ile sınırı kapatarak 50 binden fazla göçmeni, en önemlisi de kadın ve çocukları geri çevirdi." ifadelerini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün Birleşmiş Milletlerde (BM) düzenlediği basın toplantısında, İtalya\'nın mülteci politikasını eleştirerek, "İtalya ile AB’nin geri kalanı arasında siyasi kriz var. İtalya, özellikle insani ve denizcilik hukuku olmak üzere uluslararası hukuka riayet etmemeye karar verdi." ifadelerini kullanmıştı.
AQUARİUS YİNE AB ÜLKELERİ ARASINDA KRİZE YOL AÇTI
Sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee’nin arama kurtarma gemisi Aquarius, geçen hafta iki ayrı operasyonda 17’si çocuk 58 göçmeni kurtarmıştı.
İtalya ve Malta, gemiye limanlarına yanaşma izni vermemişti. Daha sonra Fransa’nın Marsilya Limanı\'na dümen kıran gemiye, Fransa da yanaşma izni vermeyeceğini açıklamıştı.
Son olarak Fransa, Malta, Almanya, İspanya ve Portekiz’in vardığı anlaşma sonucunda göçmenlerin ivedilikle diğer ülkelere dağıtılmak üzere Malta’da karaya çıkmasına izin verilmişti.
Öte yandan Aquarius’un bayrağını taşıdığı Panama, 21 Eylül’de "Hakkında, Akdeniz sahillerinde kurtarılan göçmen ve sığınmacılara yönelik uluslararası yasal prosedürlere uymadığı ihbarları yapıldığı gerekçesiyle" geminin kaydının iptal sürecini başlattığını duyurmuştu.
(AA/RÇ/HÖ)

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