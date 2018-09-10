İtalya\'dan Bm\'ye

Roma, 10 Eylül 18 : İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, göçmenler, Afrika kökenliler ve Romanlara yönelik saldırı ve ırkçılık ihbarlarındaki keskin artışı değerlendirmek üzere İtalya\'ya heyet göndereceğini açıklayan Birleşmiş Milletler\'i (BM) eleştirdi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, hükümetin ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisinin de lideri olan Salvini, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet\'in "göçmenlerin maruz kaldığı saldırı ve ırkçılığı incelemek üzere İtalya\'ya bir heyet gönderecekleri" açıklamasına tepki gösterdi.

Salvini, "Son birkaç yılda İtalya, 700 bin göçmeni kabul etti ki çoğu düzensiz göçmenlerdi ve İtalya, hiçbir Avrupa ülkesinden hiç iş birliği de görmedi. Yani hiç kimseden ders alacak değiliz, hele de ön yargılı olduğunu kanıtlamış, anlamsızca masraflı ve kötü bilgilendirilmiş Birleşmiş Milletler\'den hiç." diye konuştu.

Polisin göçmenlere yönelik olayları bir "ırkçılık krizi" olarak nitelemediğini ifade eden Salvini, BM\'nin İtalya\'yı denetlemesinden önce "özgürlük ve kadın-erkek eşitliği gibi temel hakları görmezden gelen üye ülkeleri soruşturması gerektiğini" söyledi.

Bachelet, BM Cenevre Ofisi\'ndeki İnsan Hakları Konseyi\'nin 39. oturumunda yaptığı konuşmada, göçmenler, Afrika kökenliler ve Romanlara yönelik saldırı ve ırkçılık ihbarlarındaki keskin artışı değerlendirmek üzere İtalya\'ya heyet göndereceklerini açıklamıştı.

İtalya\'da özellikle mart ayındaki genel seçim öncesinden bu yana art arda ırkçı saldırılar yaşanıyor. Polis, olayların çoğunun "ırkçı saikle işlenmediğini" savunuyor.

Muhalefetteki sol görüşlü Demokrat Parti (PD), İtalya\'da son aylarda artan ırkçı saldırıları hükümetin ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini\'nin göçmenlerle ilgili sert ifadeleri ve politikasına bağlıyor.

(AA/AK/GÜL)