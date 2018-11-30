İtalya\'dan 7 Mısırlı Gizli Servis Elemanı Hakkında Soruşturma Kararı





ROMA SAVCILIĞI, İTALYAN ÖĞRENCİ GİULİO REGENİ\'NİN İKİ YIL ÖNCE MISIR\'DA ÖLÜ BULUNMASIYLA BAĞLANTILI 7 MISIR GİZLİ SERVİS ELEMANI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADIMadrid, 30 Kasım 18 : İtalya\'da, İtalyan üniversite öğrencisi Giulio Regeni\'nin iki yıl önce Mısır\'da ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 7 Mısır gizli servis elemanı hakkında soruşturma yapılacağı bildirildi.Roma Savcılığı, İtalyan polisi ve jandarması ile Mısır resmi makamları arasında yürütülen çalışmalar sonrasında Regeni\'nin öldürülmesi olayıyla bağlantılı olabilecekleri iddiasıyla 7 Mısır gizli servis elemanının soruşturulacağını duyurdu. Söz konusu gizli servis elemanlarının Regeni\'yi Mısır\'da bulunduğu süre boyunca izlediklerinin tespit edildiği belirtildi.Kararın, Kahire\'deki İtalyan ve Mısırlı savcıların katıldığı toplantı sonrasında alındığı bildirildi.Bu arada konuya ilişkin gazetecilere açıklama yapan İtalya Meclis Başkanı Roberto Fico, "Gerçek bir soruşturma ve yargılama olmadığı sürece İtalyan meclisi Mısır parlamentosuyla arasındaki tüm diplomatik ilişkileri durduracaktır." ifadelerini kullandı.Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de "Regeni olayında hükümet ve parlamento elinden gelenin en fazlasını yapıyor ama Mısır\'da iktidar biz değiliz." dedi.Mısır\'da üniversite araştırması için bulunan ve 25 Ocak devriminin yıl dönümüne denk gelen 25 Ocak 2016 tarihinde kaybolan 28 yaşındaki Regeni\'nin cesedi 3 Şubat\'ta Kahire-İskenderiye çöl yolu üzerinde bir çukurda, işkence görmüş halde bulunmuştu.(AA/RU/GÜL)