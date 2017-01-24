Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Ocak 2017 Salı 12:05

İtalya'daki Çığ Felaketinde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 14'e Yükseldi

İtalya'nın orta kesiminde geçen çarşamba günü meydana gelen depremlerin ardından bölgede düşen çığın altında kalan otel enkazından 7 kişinin daha cesedi çıkarılırken, ölü sayısı 14'e yükseldi.

İtalya'daki Çığ Felaketinde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 14'e Yükseldi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Roma, 24 Ocak 17 : İtalya'nın orta kesiminde geçen çarşamba günü meydana gelen depremlerin ardından bölgede düşen çığın altında kalan otel enkazından 7 kişinin daha cesedi çıkarılırken, ölü sayısı 14'e yükseldi.

Çığ düşen Hotel Rigopiano enkazında kayıp kişileri bulmak üzere 6. gününe girilen arama-kurtarma çalışmalarında, dün akşamdan bu yana otel enkazında 7 kişinin daha cesedine ulaşıldı ve otelde hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e çıktı.

Cuma, cumartesi ve pazar günü yapılan çalışmalarda olayın üzerinden uzun süre geçmesine karşın enkazdan 11 kişi sağ olarak çıkarılmıştı.

Bu arada, Il Messaggero gazetesi de bugünkü sayısında felakete ilişkin savcılık soruşturmasına yer verdi. Gazetenin manşetinde yer alan haberde, Rigopiano Oteli’nin daha önce o bölgeye düşen çığ ve kül tabakasıyla dolu zemine inşa edildiği öne sürüldü. Haberde ayrıca çığ ihtimaline karşı, felaketten 4 gün önce yapılan uyarıların görmezden gelindiği iddia edildi.

Başkent Roma'nın yaklaşık 180 kilometre doğusundaki Gran Sasso Milli Parkı içinde bulunan Hotel Rigopiano'ya, geçen çarşamba günü bölgede meydana gelen ve büyüklükleri 5'in üzerinde olan 4 deprem sonra çığ düşmüştü.

(AA/ÖZ/GÜL)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“brexit" Sürecini Parlamento Başlatacak “brexit" Sürecini Parlamento Başlatacak
Irak'taki Şiddet Olayları Irak'taki Şiddet Olayları
Afganistan'da Çığ Düştü: 2 Ölü Afganistan'da Çığ Düştü: 2 Ölü
İsrail Batı Şeria'da 8 Filistinliyi Gözaltına Aldı İsrail Batı Şeria'da 8 Filistinliyi Gözaltına...
Japonya'ya Yeni Dalgakıran Japonya'ya Yeni Dalgakıran
Melbourne'de Evsizler Sokaklara Geri Döndü Melbourne'de Evsizler Sokaklara Geri Döndü
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

“brexit" Sürecini Parlamento Başlatacak
İngiltere'de Anayasa Mahkemesi, Yüksek Mahkemenin verdiği &#34;ülkenin AB'den ayrılma (Brexit) müzakerelerine...

Haberi Oku