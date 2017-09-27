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27 Eylül 2017 Çarşamba 07:26

İtalya'da Sığınmacılara "elektronik Bileklik" Önerisi

İtalya'da Rovigo Belediye Başkanı Massimo Bergamin, güvenlik amacıyla sığınmacılara elektronik bileklik takılmasını önerdi.

İtalya'da Sığınmacılara 'elektronik Bileklik' Önerisi
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AŞIRI SAĞCI PARTİYE MENSUP ROVİGO BELEDİYE BAŞKANI BERGAMİN, GÜVENLİK İÇİN SIĞINMACILARA ELEKTRONİK BİLEKLİK TAKILMASINI ÖNERDİ

Roma, 27 Eylül 17 : İtalya'da Rovigo Belediye Başkanı Massimo Bergamin, güvenlik amacıyla sığınmacılara elektronik bileklik takılmasını önerdi.

Rainews24'ün haberine göre, göçmen ve İslam karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı Kuzey Birliği Partisinden (Lega Nord-LN) kuzeydeki Rovigo Belediye Başkanı Bergamin, son dönemde bazı kentlerde iltica talebinde bulunan sığınmacıların adının karıştığı tecavüz vakalarını örnek göstererek, "Bunlar, bir kez daha İtalyan siyaset ve bürokrasisinin göçmen ve ilticacılara yönelik durumu idare etmede nasıl organize olamadığını ortaya koyuyor." dedi.

Bergamin, son yıllarda İtalyan halkı yerine göçmenlere 5 milyar euroluk kaynak ayrıldığını ileri sürerek, "Benim önerim, kim bizim bölgemizde yaşıyorsa gündüzden akşama yüksek teknoloji ürünü elektronik aygıtlarla kontrol edilsin. Bu, güvenlik güçlerine kamu güvenliğine ilişkin bir şey olduğunda gerçek zamanlı müdahalede bulunarak sorunu çözme, cezalandırma ya da geldiği ülkeye geri gönderme imkânı verir." ifadesini kullandı.

Bergamin, sığınmacıların istisnasız ülkenin kurallarına saygı duyması gerektiğini belirtti.

Güneyde Akdeniz'i geçerek İtalya'ya gelen göçmenlerin ulaştığı ilk noktalardan olan Augusta kentinin Belediye Başkanı Cettine Di Pietro ise Adnkronos ajansına yaptığı açıklamada, Bergamin'in önerisini "provokasyon" olarak değerlendirdi. Di Pietro söz konusu önerinin evrensel insan haklarına aykırı bir uygulama olacağını kaydetti.

Öte yandan IPSOS araştırma şirketinin çalışmasına göre, her 10 İtalyandan 7'sinin ülkede çok fazla göçmen olduğunu düşündüğünü ve araştırmaya katılanların yüzde 43'ünün ülkede iş bulamamanın başlıca sebebi olarak göçmenleri gördüğü belirtildi.

(AA/RU/ÖK)

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