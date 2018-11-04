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İtalya\'da Sel: 10 Ölü

Roma, 4 Kasım 18 (.): İtalya\'nın güneyindeki Sicilya\'da şiddetli yağışlar 10 can aldı.

İtalya\'da Sel: 10 Ölü

Roma, 4 Kasım 18 (.): İtalya\'nın güneyindeki Sicilya\'da şiddetli yağışlar 10 can aldı.

04 Kasım 2018 Pazar 12:59
İtalya\'da Sel: 10 Ölü
Roma, 4 Kasım 18 (.): İtalya\'nın güneyindeki Sicilya\'da şiddetli yağışlar 10 can aldı.
Sicilya\'nın kırsal kesimlerindeki bir nehrin şiddetli yağışlar nedeniyle taşması sonucu sel meydana geldi. Nehir kenarındaki birçok evin sular altında kaldığı selde en az 10 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kayboldu.
Bölgede kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
İki gün önce yapılan açıklamada, ülkede bir haftadır etkisini sürdüren fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle ölenlerin sayısının 18\'e çıktığı açıklanmıştı. Sicilya\'daki selde hayatını kaybedenlerle beraber ülke genelinde ölenlerin sayısı 28\'e yükselmiş oldu.
Fırtınadan en çok etkilenen yer, rüzgarın hızının saatte 180 kilometre ile en yüksek seviyeye ulaştığı Ligurya bölgesi oldu. Bölgede 20 binden fazla kişiye elektrik sağlanamadığı açıklanmıştı.
Ülkenin kuzeydoğusundaki Venedik kenti de fırtınadan etkilendi ve şehrin kara bölümünün yüzde 75\'i sular altında kaldı.
(AA/GÖZ/GÜL)
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