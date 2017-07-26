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26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:57

İtalya'da Kuraklık Ve Susuzluk Alarmı

İtalya'nın başkenti Roma ve çevresinde aşırı sıcak hava nedeniyle su kaynaklarının azaldığı, şebeke suyunda kısıtlamaya gidilmesinin gündemde olduğu belirtildi.

İtalya'da Kuraklık Ve Susuzluk Alarmı
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BAŞKENT ROMA'DA İÇME SUYUNUN ŞEBEKEYE DAĞITIMINDA KISITLAMAYA GİDİLMESİ GÜNDEMDE

Roma, 26 Temmuz 17 (.): İtalya'nın başkenti Roma ve çevresinde aşırı sıcak hava nedeniyle su kaynaklarının azaldığı, şebeke suyunda kısıtlamaya gidilmesinin gündemde olduğu belirtildi.

Rainews24 kanalının haberine göre, Roma'da aşırı sıcak hava ve kuraklık sonucu kentteki içme suyu rezervleri azaldı.

Kentin yerel yöneticilerinin ve sudan sorumlu enerji firması ACEA yetkililerinin kenti susuz bırakmamak için çalıştıkları vurgulanan haberde, Roma'ya bağlı 20 beldede de aynı sorunun yaşandığı ve suyun belli saatlerde şebekeye verilmeye başlandığı ifade edildi.

Bölgedeki su sıkıntısının Roma'yla komşu olan Vatikan'ı da etkilediği, çeşmelerde suların akmadığı kaydedildi.

Haberlerde, Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi'nin, 1 milyona yakın kişinin susuz kalmasından endişe ettiği ve ACEA ile bölgesel yönetim yetkililerini belediyede toplantıya çağırdığı aktarıldı.

Çevre Bakanı Gian Luca Galletti de konuyla ilgili açıklamasında, başkent için durumun kritik ve ağır olduğunu, sivil savunma ekiplerinin de olası bir olağanüstü hal ilanı kapsamında görev almaya hazırlandığını söyledi.

Bu arada Ulusal Çiftçiler Konfederasyonu Coldiretti'den yapılan açıklamada, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle toplam zararın 2 milyar avroyu aştığı ve ülkenin önde gelen bölgelerinde üretilen bazı tarım ürünlerinin oranında yüzde 50'ye yakın azalma olduğu bildirildi. Coldiretti, süt üretiminin de ülke genelinde yüzde 15 azaldığını kaydetti.

Lazio Bölgesel Yönetim Başkanı Nicola Zingaretti'nin hafta sonu, Roma'ya su sağlayan kaynaklardan Bracciano Gölü'ndeki su seviyesinin azaldığını ve durumun alarm verdiğini söylemesiyle susuzluk konusu gündeme gelmişti.

Öte yandan susuzluk sadece başkent ve çevresini değil, ülkenin güney bölgelerini de etkiliyor. Kalabriya bölgesinde de susuzluk nedeniyle acil durum ilan edilebileceği belirtiliyor.

(AA/ID/GÜL)

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