banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95654
ALTIN
197.416
DOLAR
5.0780
STERLİN
6.6110
EURO
5.8781
Sıcak ve nemli havaya dikkat!
SICAK VE NEMLİ HAVAYA DİKKAT!
Çocuk yalan beyandan tutuklandı
ÇOCUK YALAN BEYANDAN TUTUKLANDI
Doğu çifti ağır cezaya sevk edildi
DOĞU ÇİFTİ AĞIR CEZAYA SEVK...
Teminatla serbest bırakıldı
TEMİNATLA SERBEST BIRAKILDI
banner282

İtalya’da Irkçı Saldırı

Roma, 3 Ağustos 18 : İtalya’nın Napoli ve Pistoia kentlerinde dün gece iki ayrı ırkçı saldırı yaşandı.

İtalya’da Irkçı Saldırı

Roma, 3 Ağustos 18 : İtalya’nın Napoli ve Pistoia kentlerinde dün gece iki ayrı ırkçı saldırı yaşandı.

03 Ağustos 2018 Cuma 10:34
İtalya’da Irkçı Saldırı
Roma, 3 Ağustos 18 : İtalya’nın Napoli ve Pistoia kentlerinde dün gece iki ayrı ırkçı saldırı yaşandı.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Napoli’de meydana gelen olayda, ülkede yasal oturma izni bulunan ve sokak satıcılığı yapan 22 yaşındaki Senegalli göçmen Cisse Elhadju Diebel iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Merkez tren istasyonuna yakın bölgede, gece yaşanan olayda, motorla gelen iki kişi, o anda arkadaşıyla beraber olan Diebel\'e birkaç el ateş etti. Bacağına tek kurşun isabet eden Diebel\'in San Giovanni Bosco Hastanesine kaldırılarak, ameliyata alındığı bildirildi.
Senegalli göçmenin hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı. 
Pistoia kentindeki saldırıda ise Vicofaro Kilisesi\'nin göçmen misafirlerinden biri hedef alındı.
Kilisenin rahibi Massimo Biancalani’nin sosyal medyadaki hesabından duyurduğu olayda, dün saat 23.00 civarında kilisenin misafiri olan kişiye ateş edildi. Saldırganların “aşağılık zenci” şeklinde hakaret edip ateş ettiği göçmenin yara almadan kurtulduğu bildirildi.
Olayı polise ihbar eden rahip, paylaşımında “İki genç İtalyan, ‘aşağılık zenci’ diye bağırarak göçmen konuklarımızdan birine bir veya iki el ateş etti. Neyse ki göçmen yara almadan kurtuldu.” ifadelerini kullandı.
Polis, iki olayla ilgili soruşturma başlattı.
Muhalefetteki sol görüşlü Demokrat Parti (PD), İtalya\'da özellikle son aylarda artan ırkçı saldırıları hükümetin ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini\'nin göçmenlerle ilgili sert ifadeleri ve politikasına bağlıyor.
(AA/GÖZ/ŞEB)

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Budist tapınağında şok iddia: Rahibelerin zihnini kontrol ederek…
Budist tapınağında şok iddia: Rahibelerin zihnini kontrol ederek…
Zimbabve'de seçimi Mnangagwa kazandı
Zimbabve'de seçimi Mnangagwa kazandı
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı
Pompeo: “Kuzey Kore verdiği sözün çok gerisinde“
Pompeo: “Kuzey Kore verdiği sözün çok gerisinde“
Yılda 1.700 saat ekrana bakıyoruz
Yılda 1.700 saat ekrana bakıyoruz
NASA fotoğrafını yayınladı… İşte Samanyolu’nun ablası!
NASA fotoğrafını yayınladı… İşte Samanyolu’nun ablası!
California'daki yangın nedeniyle tahliyeler sürüyor
California'daki yangın nedeniyle tahliyeler sürüyor
Çin'i Jongdari tayfunu vurdu
Çin'i Jongdari tayfunu vurdu
Kanada’da ‘masraflı hastaya’ ötanazi baskısı yapıldı
Kanada’da ‘masraflı hastaya’ ötanazi baskısı yapıldı
Bu fotoğraf dünyayı ayağa kaldırmıştı… 1 yıl sonra çarpıcı itiraf!
Bu fotoğraf dünyayı ayağa kaldırmıştı… 1 yıl sonra çarpıcı itiraf!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim