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İtalya\'da Fırtına 12 Can Aldı

FIRTINA NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 12\'YE YÜKSELDİ - LİGURİA BÖLGESİNDE 20 BİN KİŞİYE ELEKTRİK TEMİN EDİLEMİYOR

İtalya\'da Fırtına 12 Can Aldı

FIRTINA NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 12\'YE YÜKSELDİ - LİGURİA BÖLGESİNDE 20 BİN KİŞİYE ELEKTRİK TEMİN EDİLEMİYOR

01 Kasım 2018 Perşembe 15:35
İtalya\'da Fırtına 12 Can Aldı
FIRTINA NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 12\'YE YÜKSELDİ - LİGURİA BÖLGESİNDE 20 BİN KİŞİYE ELEKTRİK TEMİN EDİLEMİYOR

Ankara, 1 Kasım 18 : İtalya’da fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle ölenlerin sayısı 12\'ye çıktı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, pazar gününden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 12\'ye yükseldi.

Fırtınadan en çok etkilenen yer, rüzgarın hızının saatte 180 kilometre ile en yüksek seviyeye ulaştığı Ligurya bölgesi oldu. Bölgede 20 binden fazla kişiye elektrik sağlanamadığı kaydedildi.
Ülkenin kuzeydoğusundaki Venedik kenti de fırtınadan etkilenirken, şehrin kara bölümünün yüzde 75’i sular altında kaldı. 

Ölenler arasında arama kurtarma çalışmalarında bulunan gönüllü bir itfaiyeci de bulunuyor. Ülkenin güneybatısındaki Calabria bölgesinde kaybolan kişinin de yelkenlisini fırtınanın vurduğu bir "Türk internet sitesi yöneticisi" olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Kaybolan kişinin kimliği açıklanmamıştı.

(AA/ÖZ/FEZ)
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